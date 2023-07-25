Ankara’da barış diplomasisi! Başkan Erdoğan’dan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



KALICI BARIŞIN YOLU, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU SAVUNMAKTAN GEÇMEKTİR.

Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ele aldık. İlişkilerimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirme imkanımız oldu. BM olmak üzere uluslararası camianın Filistin sorununa güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Filistin davasına desteğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere tarihi mekanların statükosunu değiştirmeye yönelik eylemleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı bu süreçte temel unsurlardan biridir. TİKA, Türk Kızılay'ı ve STK'lar yardımlarını sürdürmektedir. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız devam edecektir. Filistin davasını savunmaya her gayreti desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm Filistin halkına buradan bir meydana adımın verilmesinden duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum.