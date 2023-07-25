Ankara’da barış diplomasisi! Başkan Erdoğan’dan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la basın toplantısında önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN: FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİMİZİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ
Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Kıymetli kardeşim, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bahtiyarlık duydum. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Filistin Devleti'nin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere, kutsal mekânların tarihî statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. TİKA, Türk Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşları Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'NUN ZİYARETİ ERTELENDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cuma günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti ise geçirdiği ameliyat nedeniyle ertelendi. Netanyahu'nun önümüzdeki süreçte Türkiye'ye gelerek ertelenen ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor.