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Ankara'da barış diplomasisi! Başkan Erdoğan'dan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolunun iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere tarihi mekanların statükosunu değiştirmeye yönelik eylemleri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 08:09 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 20:35
Ankara’da barış diplomasisi! Başkan Erdoğan’dan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Körfez turu kapsamında, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bir yıllık aradan sonra Ankara'da ağırladı.

Başkan Erdoğan ve Mahmud Abbas basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KALICI BARIŞIN YOLU, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU SAVUNMAKTAN GEÇMEKTİR.
Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ele aldık. İlişkilerimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirme imkanımız oldu. BM olmak üzere uluslararası camianın Filistin sorununa güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Filistin davasına desteğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere tarihi mekanların statükosunu değiştirmeye yönelik eylemleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı bu süreçte temel unsurlardan biridir. TİKA, Türk Kızılay'ı ve STK'lar yardımlarını sürdürmektedir. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız devam edecektir. Filistin davasını savunmaya her gayreti desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm Filistin halkına buradan bir meydana adımın verilmesinden duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum.

"TÜRKİYE HER DAİM FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINI SAVUNMAKTADIR"

Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Abbas sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteklerini önemsiyoruz. Türkiye'nin her daim atılım kaydetmesini arzu etmekteyim. Seçimlerdeki başarılarınızdan dolayı sizleri kutlarım. Aracını üretmenizden dolayı da sizleri tebrik etmek isterim. İsrail hükümeti radikal tutumuyla barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. İsrail işgali güçlendirmek adına girişimlerine devam etmektedir. Uluslararası toplumun bu konuda aciz kaldığını ifade etmeliyim. Türkiye her daim Filistin'in uluslararası arenada bağımsızlığını savunmaktadır.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı. Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Başkan Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törende, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna resmi akşam yemeği verecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Ana gündem İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler olacak. Bölgede iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda atılabilecek adımlar konuşulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN VE FİLİSTİN BAŞKANI ABBAS BİR ARAYA GELDİ I VİDEO İZLE

Başkan Erdoğan ve Abbas görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri de ele alındı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacaklarla ilgili fikir teatisinde bulunuldu. Ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konular değerlendirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN: FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİMİZİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ
Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Kıymetli kardeşim, Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ve heyetini ülkemizde misafir etmekten büyük bahtiyarlık duydum. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Filistin Devleti'nin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere, kutsal mekânların tarihî statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. TİKA, Türk Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşları Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürmektedir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


NETANYAHU'NUN ZİYARETİ ERTELENDİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cuma günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti ise geçirdiği ameliyat nedeniyle ertelendi. Netanyahu'nun önümüzdeki süreçte Türkiye'ye gelerek ertelenen ziyaretini gerçekleştirmesi bekleniyor.

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