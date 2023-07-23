Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: PKK ve uzantılarıyla, FETÖ'cülerle, Soros ile devam edin

Seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan ve mağlubiyetin faturasını MYK ile danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu partisinde bazı isimlerin büyük tepkisini çekmişti.
NE OLMUŞTU?
28 Mayıs'taki seçim hezimetinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sert eleştirilerde bulunan ve CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da "Değişim" yürüşüyüşü adı altında Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüse de sesini koltuk sevdalısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na duyuramadı.
Söz konusu eleştirilerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınlamıştı.
"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"
"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydında Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız.
Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.