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    • 24.07.2023 00:37
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    Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: PKK ve uzantılarıyla, FETÖ'cülerle, Soros ile devam edin

    14 ve 28 Mayıs hezimetinden sonra yangın yerine dönen CHP'de sular durulmuyor. Son olarak CHP'de gerilim ve tartışmaların hakim olduğu belediye başkanları ve Parti Meclisi toplantısının ardından Tanju Özcan sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Özcan paylaşımında, "Siz, PKK ve uzantılarıyla, Fetöcülerle, Soros’un kurduğu TESEV üzerinden yolunuza devam ediniz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na bombardıman

    Seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasına rağmen istifaya yanaşmayan ve mağlubiyetin faturasını MYK ile danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu partisinde bazı isimlerin büyük tepkisini çekmişti.

    NE OLMUŞTU?
    28 Mayıs'taki seçim hezimetinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sert eleştirilerde bulunan ve CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da "Değişim" yürüşüyüşü adı altında Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüse de sesini koltuk sevdalısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na duyuramadı.

    Söz konusu eleştirilerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınlamıştı.



    "PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"
    "İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydında Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız.

    Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.



        YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"
        Kimsenin maşası olmayacağını söyleyen Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.

        CHP'de yüksek sesle "değişim" isteyen bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa olmuştu.



        İMAMOĞLU'NDAN "GİZLİ DEĞİL" İDDİASI
        İmamoğlu, o toplantı için "gizli değildi" ifadelerini kullanırken, CHP sözcüsü Faik Öztrak ise "Etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Yarışmaya hazırız" mesajını verdi.

        Kılıçdaroğlu tüm bu yaşananları katıldığı bir televizyon programında yorumladı.

        İmamoğlu tarafından tertip edilen online toplantıya da değinen Kılıçdaroğlu, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Tamamını seyretmedim. Etik olarak rahatsız edici" ifadelerine yer vermişti.

        CHP'li Tanju Özcan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'gerilim' son raddesine gelmiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta 'koltuk sevdası'na atıfta bulunarak ağır bir biçimde eleştiren Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'deki gerçekleri günyüzüne çıkardı.



        ÖZCAN: , PKK VE UZANTILARIYLA , FETÖCÜLERLE, SOROS İLE DEVAM EDİN
        Özcan, "Koltuk sevdalılarıyla, FETÖCÜ danışmanlarınızla, Abdüllatif Şener'in Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile, yalancılılığını tescil ettiğiniz Faik Öztrak ile yol yürümeye devam edin.

        Yolun sonu aydınlık… Devam edin. Bitiriyorsunuz partiyi. Az kaldı, biraz daha gayret. 2014 Kurultayı'nda; "Unutmayın ben dersimli Kemal'im" demiştiniz. Ben unutmadım. Siz, PKK ve uzantılarıyla , Fetöcülerle, Soros'un kurduğu TESEV üzerinden yolunuza devam ediniz" ifadelerini kullandı.

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