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    • 24.07.2023 01:06
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    Zoom cuntacısı İmamoğlu ve değişimcilere soğuk duş! Parti içi mücadelenin ilk oylamasını kaybettiler: Kılıçdaroğlu'na boyun eğdiler

    CHP'deki 'değişim' kaosu ve Ekrem İmamoğlu'nun A Takımı ile birlikte kalkıştığı 'zoom' cuntasının etkileri sürerken kritik bir gelişme yaşandı. Parti içi mücadelenin ilk oylaması statüsünde olan, görevden alınan başkanların göreve iadesi için yapılan oylamayı 'değişimciler' kaybetti. CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, "Aslında bu parti içi mücadelenin ilk oylamasıydı. Bu sebeple bu önemli bir oylama. Bu oylamada parti içi mücadelenin ilk yansıması diyebiliriz" yorumunda bulundu. CHP'li Barış Yarkadaş ise, değişimcilerin 40 oyu bulamadıkları için önemli bir argümanı kaybettiklerini dile getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’Değişim’ciler oylamayı kaybetti! İmamoğlu ve KK...

    28 Mayıs'ta yaşanan hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'de sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
    CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.


    İmamoğlu ise 'değişim' söylemlerinde vites yüksektti... 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlanan CHP'li İBB Başkanı bir internet sitesi bile kurdu. Bununla da yetinmeyen Ekrem İmamoğlu, "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp imza ve dilekçe toplayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için kolları sıvadı.


    ZOOM CUNTASI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI: TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM
    Paralel cuntanın ifşa olan görüntüleri CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekti.



        "10 CEPHEDE YARA ALSAM DA MÜCADELEYE DEVAM"
        CHP'deki 'değişim' savaşı ve İmamoğlu'nun ifşa olan zoom cuntasının etkileri sürerken Kemal Kılıçdaroğlu "10 cephede yara alsam da mücadeleyi bırakmayacağım" mesajı vermeyi ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, "10 cephede yara almış bir komutan savaşa devam eder mi? Evet, eder/etmelidir. CHP Genel Başkanı olmasam da mücadeleyi asla bırakmam" dedi.

        Öte yandan Bay Bay Kemal, "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu'dur" diyerek bir kez daha İmamoğlu'nun önüne set çekti.



        Tüm bu tartışmaların gölgesinde, CHP'deki parti içi mücadelenin ilk oylaması statüsünde olan oylamayı 'değişim' isteyenler kaybetti.

        40 OYU TOPLAYAMADI
        CHP Parti Meclisi toplantısında, görevden alınan il ve ilçe yönetimlerinin itirazlarının reddedildiği bildirildi. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermeyince MYK'nin görevden almaları kesinleşti.

        Görevden alınan il ve ilçe yönetimleri şöyle:

        Muş İl Başkanı İsmail Adanur ve İI Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 31, ret 30)

        Ağrı İl Başkanı Nihal Aslan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 30, ret 31)

        İstanbul İli Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 26, ret 35)

        Mardin İI Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 31, ret 28, çekimser 2)

        Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri (Kabul 28, ret 33)



        "ÖNEMLİ BİR OYLAMA, PARTİ İÇİ MÜCADELENİN İLK YANSIMASI"
        CHP yandaşı gazeteci Fikret Bila, "Aslında bu parti içi mücadelenin ilk oylamasıydı. Bu sebeple bu önemli bir oylama. Bu oylamada parti içi mücadelenin ilk yansıması diyebiliriz" yorumunda bulundu.

        "ÇOĞUNLU ELDE ETSELERDİ, DEĞİŞİMİ KURULTAYA GİTMEDEN HIZLANDIRABİLİRLERDİ"
        Değişimcilerin PM'de çoğunluğu elde edemediğinin altını çizen Bila, "Değişim isteyen grubun böyle bir toplantıda eğer göreve iade edilecek 40 oyu bulmaları başka bir anlam taşırdı. Bulamamaları da başka bir anlam taşımakta. 40 oyu bulamamaları parti meclisinde çoğunluğu elde edemedikleri anlamına geliyor. Belki ilk oylama böyle bir sonuç alabilselerdi bu değişim hareketini kurultaya gitmeden hızlandırabilirlerdi. İlk karşılaşmayı parti içinde değişim isteyen grubun kaybettiğini görüyoruz. Ama yine de bir güç koydukları görülüyor. Bundan sonraki her oylamaya bu gözle bakılacaktır" ifadelerini kullandı.



            40 OYU BULAMAYAN DEĞİŞİMCİLER ÖNEMLİ BİR ARGÜMAN KAYBETTİ
            Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın tutumuyla ön plana çıkan CHP'li Barış Yarkadaş da değişimcilerin 40 oyu bulamadıkları için önemli bir argümanı kaybettiklerini dile getirdi.

            Yarkadaş, "CHP'de parti içi muhalefetin görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadesini istediği oylama sonuçlandı. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermedi. Böylece MYK'nın görevden almaları kesinleşti. Muhalefet, 40 oyu bulamadığı için önemli bir argümanını kaybetti" dedi.
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