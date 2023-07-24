Fondaşın 'Obüs fabrikası satıldı' haberi elinde patladı! İftiralara tokat gibi cevap

CHP ve FETÖ'cülerin sosyal medya üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. CHP'nin fonladığı KRT TV'de Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı obüs Fabrikası'nın Katar'a satıldığını iddia etti.

Demirağ, katıldığı programda şunları söyledi:

"İkinci bir tank palet skandalı var. Sayın Erdoğan 'Biz neleri satacağımızı iyi biliyoruz' diyor ya. Yaklaşık 1 ay önce, Katar'a gittim. Çankırı'da bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait çok büyük bir fabrikamız var. Obüs, hava savunma, uçak sistemlerini yapıyor. Lafa gelince yerli ve milli diyorlar ama bu yerli ve millileri de satıyorlar. Arifiye'deki bu fabrikayı 50 milyon dolar gibi bir rakama sattılar. Orada BMC ortaklığı hikayesi vardı, kimlere gitti kim bilir şimdi."