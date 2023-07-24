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    • 24.07.2023 22:29
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    Fondaşın 'Obüs fabrikası satıldı' haberi elinde patladı! İftiralara tokat gibi cevap

    Sosyal medya üzerinden algı ve dezenformasyon yapan CHP yandaşı ve FETÖ iltisaklı hesaplar ve medya kuruluşları bir kez daha hükümeti hedef aldı. CHP'nin fonladığı KRT TV'de Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Çankırı obüs Fabrikası’nın Katar’a satıldığını iddia etmişti. Ortaya atılan bu kirli iftiraya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 82'nci sayısında yanıt verdi. Yayımlanan bültende, FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda hesaplarından organize biçimde paylaşılan iftiranın doğru olmadığı vurgulandı. İddiaların aksine Çankırı Silah Fabrikası'nın herhangi bir ülkeye satışının söz konusu olmadığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

    takvim.com.tr
    AA
    Fondaşın ’Obüs fabrikası satıldı’ haberi elinde patladı!

    CHP ve FETÖ'cülerin sosyal medya üzerinden giriştiği algı operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. CHP'nin fonladığı KRT TV'de Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı obüs Fabrikası'nın Katar'a satıldığını iddia etti.

    Demirağ, katıldığı programda şunları söyledi:
    "İkinci bir tank palet skandalı var. Sayın Erdoğan 'Biz neleri satacağımızı iyi biliyoruz' diyor ya. Yaklaşık 1 ay önce, Katar'a gittim. Çankırı'da bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait çok büyük bir fabrikamız var. Obüs, hava savunma, uçak sistemlerini yapıyor. Lafa gelince yerli ve milli diyorlar ama bu yerli ve millileri de satıyorlar. Arifiye'deki bu fabrikayı 50 milyon dolar gibi bir rakama sattılar. Orada BMC ortaklığı hikayesi vardı, kimlere gitti kim bilir şimdi."

    Yapılan bu algı oprasyonuna çeşitli hesaplar da destek çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 82'nci sayısında bu asılsız iddialara yanıt verdi.

    Yayımlanan bültende, FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda hesaplarından organize biçimde paylaşılan iftiranın doğru olmadığa dikkat çekildi.

        İddiaların aksine Çankırı Silah Fabrikası'nın herhangi bir ülkeye satışının söz konusu olmadığı, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 82'nci sayısında iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı;

        Bazı basın yayın organlarında yer alan ve FETÖ'nün sosyal medyadaki propaganda hesaplarından organize bir biçimde paylaşılan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Çankırı Obüs Fabrikası Katar'a satıldı" iddiası doğru değildir.

            İddiaların aksine Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine (MKE A.Ş.) ait Çankırı Silah Fabrikası'nın herhangi bir ülkeye satışı söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

            Öte yandan CHP'nin fonladığı başka bir kanal olan Sözcü Gazetesin'de de de benzer şekilde hükümetin hedef alındığı görüldü. Yayımlanan haberde "Hatay Belen'de Sulukoluk mevkisindeki yangın göleti kuruduğu için helikopterler göletten su alamıyor" iddiası yer aldı.

            Haberde "Hatay'ın Belen ilçesi Solukoluk mevkisinde orman yangınlarına daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla yapılan yangın göletinin kuruduğu ortaya çıktı. Kuruyan gölden su alamayan helikopterler kilometrelerce ötedeki denizden su almak zorunda kalıyor." ifadeleri yer aldı.

            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 82'nci sayısında konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

            "Bahse konu gölet, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından tesis edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde su kaynaklarına uzak orman içi alanlarda toplam 4 bin 630 adet yangın havuzu ve göleti tesis edilmiş olup, havuz ve göletlerin yaz mevsimi öncesinde tüm bakımları titizlikle yapılmıştır. Hatay Belen'de devam eden orman yangını bölgesinde helikopterler ve kara araçları, OGM tarafından tesis edilen yangın havuzlarından sorunsuz şekilde su takviyesi yaparak yangın söndürme çalışmalarını sürdürmektedir."

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            Haberler Güncel Fondaşın 'Obüs fabrikası satıldı' haberi elinde patladı! İftiralara tokat gibi cevap
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