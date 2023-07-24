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    • 24.07.2023 22:29
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    CHP'de gerginlik bitmiyor! Kozan’da CHP’nin delege seçimlerinde kavga çıktı

    CHP'de zoom cuntacılarının kaset skandalı sonrası delege savşları da iyice kızıştı. Geçtiğimiz günlerde Aydın'daki CHP Efeler İlçe Başkanlığı’nda delege seçimleri öncesi destekçi gruplar arasında yaşanan gerginlikte sandalye ve şişeler havada uçuşmuştu. Yaşanan olay sıcaklığını korurken bugün ise Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kozan İlçe Başkanlığı delege seçimlerinde kavga çıktı. Kavgayı polis ayırırken, delege seçimleri iptal edildi.

    takvim.com.tr
    CHP’de gerginlik bitmiyor! Kozan’da CHP’nin delege seçimlerinde kavga çıktı

    CHP'de zoom cuntacılarının kaset skandalı sonrası delege savşları da iyice kızıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Aydın'daki CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nda delege seçimleri öncesi destekçi gruplar arasında yaşanan gerginlikte sandalye ve şişeler havada uçuşmuştu.

    Kozan ilçesinde CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesinde yapılan delege seçimleri nedeniyle Tavşantepe Mahallesi'nde sandık kuruldu.

    SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
    Delege seçimi başladıktan bir süre sonra iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

    SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ
    Yaşanan kavgadan dolayı Tavşantepe Mahallesi delege seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi.

    SANDALYELER HAVADA UÇUŞMUŞTU
    CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası teşkilatta da patlak vermeye başladı.

    CHP'DE DELEGE SEÇİMLERİ ÖNCESİ PARTİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ I VİDEO İZLE

    Aydın'ın Efeler ilçesinde CHP'nin delege seçimleri öncesi kazan fokur fokur kaynadı.

    TARAFLAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
    CHP Efeler İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen delege seçimi öncesi, ilçe başkan adaylarından Altan Kemerci ile mevcut başkan Polat Bora Mersin'e destek veren gruplar arasında, "parti tüzüğü" tartışmaları nedeniyle arbede çıkmıştı.

        SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
        Kısa süreli arbedede, bazı partililer, sandalye ve su şişesi fırlattı. Polis ekipleri, tarafları sakinleştirmişti.

        "BEN ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"
        Seçimlerin, CHP değerlerine aykırı olduğunu ileri süren CHP Efeler İlçe Başkan Adayı Altan Kemerci, "Ben bu sıcakta, fiziki şartları uygun olmayan ortamda seçim yapılmasına karşıyım. Ben adaylıktan çekiliyorum." demişti.

        Polat Bora Mersin ise parti binasında ilk kez delege seçimi yapılıyormuş gibi bir algı yaratıldığını savunmuştu.

            "BUNU PARTİYE REVA GÖRDÜLER"
            Tüzüğe aykırı uygulamalarının olmadığını iddia eden Mersin, "Daha kimsenin önüne zarf koymadık. Henüz seçim başlamadı. Kendileri, seçimden bu şekilde partiye zarar vererek kaçmayı, partiye reva gördüler." ifadesini kullanmıştı.

            Yaşanan gerginliğin sonlanmasının ardından parti üyeleri, delege seçimi için oy kullanmıştı

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