CHP’de gerginlik bitmiyor! Kozan’da CHP’nin delege seçimlerinde kavga çıktı

CHP'de zoom cuntacılarının kaset skandalı sonrası delege savşları da iyice kızıştı.
Geçtiğimiz günlerde Aydın'daki CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nda delege seçimleri öncesi destekçi gruplar arasında yaşanan gerginlikte sandalye ve şişeler havada uçuşmuştu.
Kozan ilçesinde CHP Kozan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi öncesinde yapılan delege seçimleri nedeniyle Tavşantepe Mahallesi'nde sandık kuruldu.
SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Delege seçimi başladıktan bir süre sonra iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ
Yaşanan kavgadan dolayı Tavşantepe Mahallesi delege seçimlerinin iptal edildiği öğrenildi.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞMUŞTU
CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası teşkilatta da patlak vermeye başladı.
CHP'DE DELEGE SEÇİMLERİ ÖNCESİ PARTİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ I VİDEO İZLE
Aydın'ın Efeler ilçesinde CHP'nin delege seçimleri öncesi kazan fokur fokur kaynadı.
TARAFLAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI
CHP Efeler İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen delege seçimi öncesi, ilçe başkan adaylarından Altan Kemerci ile mevcut başkan Polat Bora Mersin'e destek veren gruplar arasında, "parti tüzüğü" tartışmaları nedeniyle arbede çıkmıştı.