CHP’de gerginlik bitmiyor! Kozan’da CHP’nin delege seçimlerinde kavga çıktı

"BEN ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Seçimlerin, CHP değerlerine aykırı olduğunu ileri süren CHP Efeler İlçe Başkan Adayı Altan Kemerci, "Ben bu sıcakta, fiziki şartları uygun olmayan ortamda seçim yapılmasına karşıyım. Ben adaylıktan çekiliyorum." demişti.