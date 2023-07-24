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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023, 23:02

CHP'li Bülent Kerimoğlu İmamoğlu'nu yerden yere vurdu! "İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum"

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen CHP Belediye Başkanları Toplantısı'na damga vuran tartışmalardan biri de Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen kavga olmuştu. Kavganın ardından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun devreye girerek, Kerimoğlu'nun genç kızlarla olan alem fotoğrafını servis etmişti. Tüm bu yaşananların ardından katılığı canlı yayında konuşan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. İBB başkalığı için adaylığını yineleyen Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun 'Bakırköy'de çıkacak yüzün yok' sözüne ise, "Bakırköy’ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi’nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum” dedi. Öte yandan ‘Zoom darbesi’ için Kerimoğlu, “Bu tür toplantıları da etik bulmuyorum, gayri ahlaki buluyorum” ifadelerini kullandı.

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