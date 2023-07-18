Canlı yayında birbirlerini yediler! Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş arasında koltuk fırlatma gerilimi

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldıkları canlı yayın programında şoke eden anlara imza atarak birbirine girdi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de kavgalar bitmek bilmiyor. Bir tarafta Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederken, bir kesimde Kılıçdaroğlu'nu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmek için Bolu'dan Ankara'ya 'değişim' yürüyüşü gerçekleştirmişti. Yürüşünü tamamladıktan sonra CHP Genel Merkezi önüne koltluk fırlatan Tanju Özcan, TV100 kanalında katıldığı bir canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski milletvekili Barış Yarkadaş ile arasında tansiyon yükseldi.
"DAYININ OĞLUNU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAPTIN"
Hararetli açıklamalarda bulunan Özcan'ın "Ben Faik Öztrak gibi değilim, dede milletvekili-bakan, baba milletvekili-bakan" sözüne karşılık veren Yarkadaş, Özcan'a "Dayının oğlunu Belediye Başkan Yardımcısı yaptın." dedi.
"YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ UMARIM BİR YERLE İLGİLİ VAAT ALMAMIŞSINIZDIR"
"CHP'liler oylarıyla seçilip gidip CHP Genel Başkanına koltuk fırlattın" diyen Yarkadaş'a sert cevap veren Tanju Özcan,
"Ben seni özel hayatta objektif bir insan olarak tanıdım ama. Yerel seçimlerde umarım bir yerle ilgili vaat almamışsındır. Ben o koltuğu Genel Başkna tepki olarak attım. Hatta kendim için de attım." dedi.