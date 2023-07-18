Canlı yayında birbirlerini yediler! Tanju Özcan ve Barış Yarkadaş arasında koltuk fırlatma gerilimi

Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürdü. Özcan'ın "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti." iddiası sonrası çıldıran Yarkadaş, "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam." diyerek kendisini savundu.

YARKADAŞ İLE ÖZCAN ARASINDA KOLTUK GERİLİMİ

Özcan'a yanıt olarak "Keşke o koltuğu atarken kendi koltuğunuzu da atsaydınız" diyen Yarkadaş'a "Sadece CHP'lilerin oylarıyla seçilmedim ben. Ne yapacağım. Bırakmıyor koltuğu. Oturuyor, kurulmuş koltuğa, başarısız olmuş. Utanmadan bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

"ATIN BU ADAMI NE İŞİ VAR"

Özcan, son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınlamıştı.