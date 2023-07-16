Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.07.2023 20:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 20:54
    ABONE OL

    CHP'de kazan kaynıyor: Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını ifşa etti! "Atın gitsin bu adamı ne işi var"

    CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Özcan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait ses kaydını yayınladı. Özcan'ın, ses kaydında Kılıçdaroğlu, "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum" ifadeleri yer aldı.

    takvim.com.tr
    Tanju Özcan Kılıçdaroğlu’nun ses kaydını ifşa etti!

    28 Mayıs'taki seçim hezimetinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin sert eleştirilerde bulunan ve CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 3 Temmuz'da "Değişim" yürüşüyüşü adı altında Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüse de sesini koltuk sevdalısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na duyuramadı.

    Söz konusu eleştirilerini sosyal medya hesabından paylaşan Özcan, son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili gençler ile yaptığı toplantıdaki konuşmasından bir ses kaydı yayınladı.



    "PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"
    "İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydında Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız.

    Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var." dedi.



        "YETER ARTIK DÜŞÜN CHP'NİN YAKASINDAN"
        Kimsenin maşası olmayacağını söyleyen Özcan, "Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim.

        Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" ifadelerine yer verdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hatay Belen’de orman yangını!
        Haberler Güncel CHP'de kazan kaynıyor: Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını ifşa etti! "Atın gitsin bu adamı ne işi var"
            loading
            SON DAKİKA