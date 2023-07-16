CHP'de kazan kaynıyor: Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nun ses kaydını ifşa etti! "Atın gitsin bu adamı ne işi var"





"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"

"İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı ne işi var" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydında Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak 'Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız.