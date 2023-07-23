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    • 23.07.2023 13:34
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    CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler isyanda! Maaşı alamayınca tefecilere düştüler!

    Son dakika haberleri... CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler zor zamanlardan geçiyor. Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş. işçileri alacaklarının ödenmediğini iddia ettiler. DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "Artık buradan işçilerin ne kadar zor durumda olduğunu, borçlarını ödeyemediğini, icralık olduğunu ve tefecilerden borç aldığını anlatmayacağız. Sayın belediye yetkilileri, buradaki işçilerin Karşıyaka Belediyesi işçileri olduğunu unutmayın ve maaş alacaklarını ödeyin. Artık yeter" dedi.

    CHP’li belediyede işçiler tefecilere düştü

    Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş. işçileri, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Karşıyaka Belediyesi önünde bir araya geldi.

    ALACAKLAR YATANA KADAR HER GÜN EYLEM
    DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, alacaklar ödenene kadar pazartesi gününden itibaren her gün 13.15'te belediye önünde toplanacaklarını açıkladı.

    8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin,"Artık buradan işçilerin ne kadar zor durumda olduğunu, borçlarını ödeyemediğini, icralık olduğunu ve tefecilerden borç aldığını anlatmayacağız.

        Sayın belediye yetkilileri, buradaki işçilerin Karşıyaka Belediyesi işçileri olduğunu unutmayın ve maaş alacaklarını ödeyin. Artık yeter" dedi.

        TELEVİZYONA ÇIKIP İŞÇİLERİN MAAŞ ALACAKLARI YOK DEMEYİN
        Sabah'ta yer alan habere göre, Deniz Şahin Gümüştekin açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "Her gün ödemediğiniz alacaklarımız eriyor, pul oluyor. Durumun farkına varın.

        Televizyon programlarında işçilerin alacakları yok demeyin. Çünkü var. İşçiler sizin maaş değil dediğiniz ikramiye ve gıda yardımıyla geçiriyor. Şimdi soruyorum size. Maaşın 6 bin lirası yattı.

        Gerisi kaç taksitle yatacak? Biz bunu bilmiyoruz. Artık her ay maaşlar kaç taksitle ödenecek diye sormak istemiyoruz. Yeter artık, işçinin maaşını alacağını ödeyin.

        Maaş ve geriye dönük alacaklarımız ödenene kadar pazartesiden itibaren her gün saat 13.15'te burada olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz." dedi.
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        Haberler Güncel CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler isyanda! Maaşı alamayınca tefecilere düştüler!
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