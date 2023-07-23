CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler isyanda! Maaşı alamayınca tefecilere düştüler!

Karşıyaka Belediyesi ve iştiraki Kent A.Ş. işçileri, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Karşıyaka Belediyesi önünde bir araya geldi.
ALACAKLAR YATANA KADAR HER GÜN EYLEM
DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, alacaklar ödenene kadar pazartesi gününden itibaren her gün 13.15'te belediye önünde toplanacaklarını açıkladı.
8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin,"Artık buradan işçilerin ne kadar zor durumda olduğunu, borçlarını ödeyemediğini, icralık olduğunu ve tefecilerden borç aldığını anlatmayacağız.