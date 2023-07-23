CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde işçiler isyanda! Maaşı alamayınca tefecilere düştüler!

Televizyon programlarında işçilerin alacakları yok demeyin. Çünkü var. İşçiler sizin maaş değil dediğiniz ikramiye ve gıda yardımıyla geçiriyor. Şimdi soruyorum size. Maaşın 6 bin lirası yattı.

Gerisi kaç taksitle yatacak? Biz bunu bilmiyoruz. Artık her ay maaşlar kaç taksitle ödenecek diye sormak istemiyoruz. Yeter artık, işçinin maaşını alacağını ödeyin.