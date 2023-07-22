Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı! Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine Amr el-Hamami'yi atadı





EL-HAMAMİ KİMDİR?

Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğinde 2019'dan bu yana maslahatgüzar olan Amr el-Hamami, 2011'den 2015'e kadar New York'ta Birleşmiş Milletler Mısır Misyonu için hukuk danışmanlığı yapmıştı.

Hamami ayrıca Mısır'ın Nijer, Danimarka ve Bulgaristan'daki büyükelçiliklerinde de konsolosluk görevinde bulunmuştu.

