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    • 23.07.2023 12:49
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    Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerin 2 asker, 2 jandarma 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu olduklarını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    PKK’ya ağır darbe! Cehenneme hızlı paket

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 asker ve polisin şehit edilmesinden sorumlu 2 teröristin Tunceli'de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli kırsalında, jandarma silahlı insansız hava aracı ve ANKA-S desteğinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' gerçekleştirildiğini belirterek, "Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 2 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

    Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum.

        Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.

        TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU

        Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'ya indirdiği darbelere bir yenisini daha ekledi.

        2021'deki orman yangınlarına neden olan eylemlerin talimatını veren terör örgütü PKK/KCK-YPS sözde Türkiye sorumlusu Özgür Alparslan'ı Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

        ORMANLARI YAKTIRDIĞI TESPİT EDİLDİ
        MİT ayrıca 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatının terörist Özgür Alparslan'ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiğini saha ajanları vasıtasıyla tespit etti.

            EYLEM ARAYIŞINDAYDI
            Saha ekiplerini özel olarak görevlendiren MİT, Özgür Alparslan'ı adım adım izledi. Teröristin PKK elebaşı Murat Karayılan'dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu, bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi.

            NEFES KESEN TAKİP
            Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gara alanından ayrılan terörist nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi.

            PKK'NIN KASASI PATLADI
            Öte yandan geçtiğimiz gün Konya'da terör örgütü PKK'nın, yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen Güllüşan Kandemir, Konya'da yakalandı.

            30 YILLIK TERÖR ARŞİVİ ELE GEÇİRİLDİ
            Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı belirlenen Güllüşan Kandemir'in Konya'nın Ereğli ilçesinde olduğunu belirledi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Güllüşan Kandemir, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

            Kandemir'in evinde yapılan aramada ise 1990'lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.

            Güllüşan Kandemir'in zaman zaman Ereğli ilçesine gelip, bir süre kaldığı ve daha sonra başka illere gittiği belirtildi.

            İKİ KARDEŞİ ÖRGÜT KURUCUSU
            Örgütün 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Kandemir'in, kardeşlerinden örgütünün kurucu üyesi 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın, 2021 yılında MİT ve TSK tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü, diğer kardeşi Hayati Deniz Kaytan'ın da 'PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçundan Bolu'da cezaevinde bulunduğu belirtildi.

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            Haberler Güncel Son dakika: PKK'ya ağır darbe! Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa etkisiz hale getirildi
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