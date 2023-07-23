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    • 23.07.2023 07:32
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    AK Parti'den tersine göç için ilk adım: Memleketine geri dönmek isteyenlere teşvik!

    AK Parti, İstanbul başta olmak üzere her geçen gün nüfusu ile birlikte kentsel sorunları da artan büyükşehirleri rahatlatmak için düğmeye bastı. Hazırlıkları devam eden proje kapsamında emeklilerden ve memleketine dönüş planı yapan vatandaşlardan başlayarak özel bir teşvik modeli geliştirilecek. Bu kapsamda kalıcı olarak memleketine yerleşmek isteyenlere taşınma yardımı, Anadolu'da oturacağı evinde belli bir süre indirimli elektrik, su desteği verilmesi, işyeri kuracaklara uzun vadeli, düşük faizli kredi açılması gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

    takvim.com.tr
    Hadi gel memlekete geri dönelim

    Depreme hazırlanan İstanbul'da nüfus artışı, yoğun trafik ve betonlaşmaya dur demek isteyen AK Parti, strateji kurullarıyla özel projeler üretiyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak projelerden en dikkat çekeni ise tersine göç teşvik paketi. Emekliler başta olmak üzere büyükşehir yaşamından uzaklaşmak isteyenlere su ve elektrik indiriminden nakit taşınma yardımına kadar birçok destek sunulacak. Bakanlıkların koordineli çalışmasıyla hem büyükşehirler nefes alacak hem de göç edilen kentlere canlılık gelecek.

    AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu Strateji Kurulu'nun önemli gündem maddelerini İstanbul, büyükşehirlerin sorunları ve yerel seçimlere dönük projeler oluşturdu. Kurul, daha önce İstanbul'un öncelikli sorunlarını şöyle belirlemişti:

    "Kentsel dönüşüm, kaçak göçmenler, başıboş sokak hayvanları, trafik, artan kiralar, hayat pahalılığı, taksiciler, bazı mahallelerde oluşan suç grupları."

    Göçmenler, suç grupları ve sokak hayvanları ile ilgili önerilerin hayata geçirilmesi için bakanlıklar ve İstanbul Valiliği arka arkaya adımlar atmaya başladı.

    HEM İSTANBUL HEM ANADOLU KAZANACAK
    AK Parti Strateji Kurulu'nun son toplantısında, İstanbul'un sorunlarının çözülmesi için öncelikli olarak nüfus yoğunluğunun düşürülmesi gerektiğinin altı çizildi.



    İstanbul'u öncelikli olarak ele alacak. Ancak proje, gerek deprem riski gerekse çarpık kentleşme problemleri yaşayan diğer büyükşehirleri de içine alacak şekilde genişletilecek.

    Proje iki taraflı işleyecek. Bir yandan İstanbul ve diğer büyük kentlerin depreme hazırlık, kentsel dönüşüm, trafiğin rahatlatılması, yüksek kiralar gibi artan sıkıntıları azaltılacak. Diğer yandan da Anadolu'da cazibe merkezi olarak belirlenen şehirlerin potansiyeli harekete geçirilecek. Özellikle yetişmiş iş gücünün Anadolu'daki illerde organize sanayi bölgeleri ve tarım sektöründe istihdamı sağlanacak. Böylece yerel kalkınma hızlanırken büyük kentlerde nüfus görece seyreltilmiş olacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK
        Yapılan hazırlık ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki günlerde sunum yapılacak. Proje, Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek. İşte hazırlanan tersine göç projesi:

        HEDEF KİTLE EMEKLİLER
        İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup var. Öncelikli hedef kitle olarak bu grup belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Ancak büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta zorluk çeken çalışan genç nüfus başta olmak üzere evini taşıyacak tüm gruplar teşviklerden yararlanacak. Hızlı bir tersine göç gündeme geldiğinde Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri de buna paralel olarak yeniden yapılandırılacak. Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları arttırılacak. Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için de yeni alternatifler devreye girmiş olacak.

        DÖNÜŞ İÇİN TEŞVİK EDİLECEK
        Yazın memleketine gidenler başta olmak üzere İstanbul'dan evini taşıyacaklara yönelik teşvikler detaylı olarak çalışılıyor. Bunlar arasında evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması, iş kurmak istemesi halinde uygun faiz ve vade ile kredi verilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

        TÜM BAKANLIKLAR DEVREYE GİRECEK
        Tersine göç ve büyükşehirlerin sorunlarının çözülmesi konusunda tüm bakanlıklar koordineli bir şekilde çalışacak. Her bakanlık kendi alanı ile ilgili konulardaki sorunları masaya yatırıp hızlı çözüm üretecek. Bakanlıklar bunları yaparken aynı zamanda koordineli bir şekilde çalışacak.

        İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
        AK Parti Ar-ge Başkanlığı, İstanbul seçmenini analiz eden bir kamuoyu araştırması hazırladı. İstanbul'da yaşayan seçmen profili çıkarıldı. Hangi şehirden geldiğinden, hangi motivasyon ile oy kullandığına kadar bakıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'a da sunulacak araştırmaya göre İstanbul'da gösterilecek adaydan yapılacak propaganda çalışmalarına kadar birçok konuda yol haritası hazırlanacak.

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        Haberler Güncel AK Parti'den tersine göç için ilk adım: Memleketine geri dönmek isteyenlere teşvik!
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