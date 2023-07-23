Depreme hazırlanan İstanbul'da nüfus artışı, yoğun trafik ve betonlaşmaya dur demek isteyen AK Parti, strateji kurullarıyla özel projeler üretiyor. Yerel seçim öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak projelerden en dikkat çekeni ise tersine göç teşvik paketi. Emekliler başta olmak üzere büyükşehir yaşamından uzaklaşmak isteyenlere su ve elektrik indiriminden nakit taşınma yardımına kadar birçok destek sunulacak. Bakanlıkların koordineli çalışmasıyla hem büyükşehirler nefes alacak hem de göç edilen kentlere canlılık gelecek.
AK Parti'nin seçimlere dönük çalışma ve söylemleri belirlemek amacıyla kurduğu Strateji Kurulu'nun önemli gündem maddelerini İstanbul, büyükşehirlerin sorunları ve yerel seçimlere dönük projeler oluşturdu. Kurul, daha önce İstanbul'un öncelikli sorunlarını şöyle belirlemişti:
"Kentsel dönüşüm, kaçak göçmenler, başıboş sokak hayvanları, trafik, artan kiralar, hayat pahalılığı, taksiciler, bazı mahallelerde oluşan suç grupları."
Göçmenler, suç grupları ve sokak hayvanları ile ilgili önerilerin hayata geçirilmesi için bakanlıklar ve İstanbul Valiliği arka arkaya adımlar atmaya başladı.
HEM İSTANBUL HEM ANADOLU KAZANACAK
AK Parti Strateji Kurulu'nun son toplantısında, İstanbul'un sorunlarının çözülmesi için öncelikli olarak nüfus yoğunluğunun düşürülmesi gerektiğinin altı çizildi.
İstanbul'u öncelikli olarak ele alacak. Ancak proje, gerek deprem riski gerekse çarpık kentleşme problemleri yaşayan diğer büyükşehirleri de içine alacak şekilde genişletilecek.
Proje iki taraflı işleyecek. Bir yandan İstanbul ve diğer büyük kentlerin depreme hazırlık, kentsel dönüşüm, trafiğin rahatlatılması, yüksek kiralar gibi artan sıkıntıları azaltılacak. Diğer yandan da Anadolu'da cazibe merkezi olarak belirlenen şehirlerin potansiyeli harekete geçirilecek. Özellikle yetişmiş iş gücünün Anadolu'daki illerde organize sanayi bölgeleri ve tarım sektöründe istihdamı sağlanacak. Böylece yerel kalkınma hızlanırken büyük kentlerde nüfus görece seyreltilmiş olacak.