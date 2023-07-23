DÖNÜŞ İÇİN TEŞVİK EDİLECEK

Yazın memleketine gidenler başta olmak üzere İstanbul'dan evini taşıyacaklara yönelik teşvikler detaylı olarak çalışılıyor. Bunlar arasında evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması, iş kurmak istemesi halinde uygun faiz ve vade ile kredi verilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

TÜM BAKANLIKLAR DEVREYE GİRECEK

Tersine göç ve büyükşehirlerin sorunlarının çözülmesi konusunda tüm bakanlıklar koordineli bir şekilde çalışacak. Her bakanlık kendi alanı ile ilgili konulardaki sorunları masaya yatırıp hızlı çözüm üretecek. Bakanlıklar bunları yaparken aynı zamanda koordineli bir şekilde çalışacak.