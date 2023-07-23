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CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na rest mi çekti?

CHP'de Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na rest mi çekti?
23.07.2023 06:33 - Son Güncelleme: 23.07.2023 06:46

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CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçmiş Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için hazırladığı darbe ifşa olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda ilk kez karşı karşıya geldi. Gergin geçen toplantıda konuşan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Siz varsanız ben yokum" resti çekti. Ahmet Akın müdahale ederek İmamoğlu "Konuşmanızı toparlayın" dediğini ve İmamoğlu Akın'a "Toparlayamam dinleyeceksin" karşılığını verdi. Öte yandan İBB'ye talip olan Bülent Kerimoğlu'nun ise İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı iddia edildi. Tüm bu yaşananların ardından eski CHP'li Mehmet Sevigen bomba kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...

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