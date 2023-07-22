Belediye toplantısı değil savaş meydanı! Kulisler patladı! Ekremciler rest çekti diyor Kemalciler İmamoğlu biat etti

28 Mayıs'ta yaşanan hezimetin ardından CHP'de sular durulmuyor. Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.
Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü de gözlemlendi. Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.
PARALEL TOPLANTI SONRASI OLAĞANÜSTÜ MYK
Toplantı sonrası deyim yerindeyse CHP'de iç savaş baş gösterdi. Daha iki gün önce (17 Temmuz 2023) toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. Gündemde "sızdırılan kaset" var idi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'RAHATSIZ OLDUM' ÇIKIŞI: DOĞRU BULMUYORUM
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu, paralel CHP toplantısına ilişkin ilk kez konuştu;
Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşündüm. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Konuyu disipline taşımayı düşünmüyorum.
Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı doğru buluyor musunuz" sorusuna da 'hayır' yanıtını vererek İmamoğlu'nun 'zoom' cuntasına tepki gösterdi.
CUNTACI EKREM İLE KEMAL İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda ilk kez karşı karşıya geldi. Girişte gazetecilere görüntü vermekten sakınan Ekrem İmamoğlu topantıda , Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken dikkatli bir şekilde dinlediği gözlerden kaçmadı.