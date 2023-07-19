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    Samsun Şehir Hastanesi inşaatı sürüyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı süren Samsun Şehir Hastanesi'nin, tamamlandığında yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Samsun Şehir Hastanesi inşaatı sürüyor!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı süren Samsun Şehir Hastanesi'nin, tamamlandığında yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacağını bildirdi.

    SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATI SÜRÜYOR I VİDEO İZLE

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun Şehir Hastanesinin yapımının hızla devam ettiğini belirtti. Hastanenin tamamlandığında bölge halkının tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade eden Koca, şunları kaydetti: "Hastane yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesi, diyaliz yatakları, tam teşekküllü ameliyathaneleri ve her alanda uzman sağlık personeliyle hastalara uluslararası standartlarda tedavi imkanları sunacak."

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