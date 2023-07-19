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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın acı günü! Annesi Fatma Yazıcı vefat etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşamını yitiren Yazıcı'nın cenazesi, 21 Temmuz'da cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hayati Yazıcı’nın acı günü! Annesi vefat etti

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşamını yitiren Yazıcı'nın cenazesi, 21 Temmuz'da cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


    "HAYATİ BEYE&NBSP;AİLESİNE VE DOSTLARINA SABIRLAR DİLİYORUM"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Koca, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Hanım hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; kıymetli arkadaşımız Hayati Beye, ailesine ve dostlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerin yer verdi.

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