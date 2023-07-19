AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın acı günü! Annesi Fatma Yazıcı vefat etti



"HAYATİ BEYE&NBSP;AİLESİNE VE DOSTLARINA SABIRLAR DİLİYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Koca, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Hanım hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; kıymetli arkadaşımız Hayati Beye, ailesine ve dostlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerin yer verdi.

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