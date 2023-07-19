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    • 19.07.2023 09:46
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    Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi! Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara’da PKK/KCK operasyonu!

    Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 14 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

    İl genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

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    İfşa olan toplantı ilk değil!
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