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    • 19.07.2023 09:18
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    • 19.07.2023 09:18
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    CHP'li belediyeden kanalizasyon kokusuna çağdışı çözüm! Vatandaştan tepki yağdı

    CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ASKİ (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri çevreye yayılan kanalizasyon kokusunun önüne geçmek için çuvalla önlem aldı. Öte yandan şehrin bir çok yerinde artan pis koku üzerine harekete geçen ASKİ ekipleri kanalizasyon bacalarını çuvalla kapadı. Aydınlı vatandaşlar, bu durumun ilkel bir yöntem olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    CHP’li belediyeden kötü kokuya çağdışı çözüm!

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havalar Aydın'ı da etkisi altına aldı. Şehrin büyük bölümünü, kanalizasyonlardan gelen pis koku sarmaya başladı.

    Kökü kokudan rahatsız olan vatandaşların durumdan şikayet etmeye başlaması üzerine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, şehrin merkezi konumundaki Efeler ilçesindeki rögarları kontrol etti.

    Ardından ASKİ ve Efeler Belediyesi ekipleri, çok sayıda kanalizasyon bacasını, çuval parçalarıyla kapatmaya başladı.



    Belediyenin bu çağdışı çözümünü ise görenler şoke oldu. Öte yandan duruma isyan eden vatandaşlardan ise CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'ne tepki yağdı.

        Bacaların çuvalla kapatılmasının bir işe yaramadığını dile getiren vatandaşlar, "Kanalizasyonlardan artan sıcaklığın da etkisiyle kötü bir koku yayılıyor.

        Sokaklarda burnumuzu kapatarak yürüyebiliyoruz. Bulunan çözüm bu mu? Bu çağdışı çözüm işe yaramadı. Belediye resmen çuvalladı. Ayrıca çok çirkin bir görüntü oluştu. Belediye bu kanalizasyonları yaz-kış düzenli olarak temizleseydi bu koku olmayacaktı.

        Yazın ortasında bu ağır kokuyu çekmek zorunda değiliz" dedi.

            Tepkilerin artması üzerine bu kez bacaların, Efeler Belediyesi tarafından böceklerin çıkmaması için çuvalla kapatıldığı iddiası ortaya atıldı.

            Ancak bu iddia da tepkileri dindirmeyince, belediye çuvalları sökmeye başladı.

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            Haberler Güncel CHP'li belediyeden kanalizasyon kokusuna çağdışı çözüm! Vatandaştan tepki yağdı
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