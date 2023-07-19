CHP'li belediyeden kanalizasyon kokusuna çağdışı çözüm! Vatandaştan tepki yağdı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak havalar Aydın'ı da etkisi altına aldı. Şehrin büyük bölümünü, kanalizasyonlardan gelen pis koku sarmaya başladı.
Kökü kokudan rahatsız olan vatandaşların durumdan şikayet etmeye başlaması üzerine CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, şehrin merkezi konumundaki Efeler ilçesindeki rögarları kontrol etti.
Ardından ASKİ ve Efeler Belediyesi ekipleri, çok sayıda kanalizasyon bacasını, çuval parçalarıyla kapatmaya başladı.