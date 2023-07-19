Peki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var? İşte o isimler; "Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

ENGİN ALTAY'IN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU Engin Altay'ın kullandığı uzay fonu ve sigara içmesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Adıgüzel'in "Yine" ifadesini kullanması daha önce başka toplantıların yapıldığını gösterdi.

Seçimlerden önce CHP Grup Başkan Vekilliği yapan Engin Altay 'ın kullandığı arka planı ti'ye alan Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Engin abi yine uzaydasın" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'paralel CHP'si ifşa oldu! Bu toplantı ilk değil: Engin Altay yine uzayda