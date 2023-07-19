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    • 19.07.2023 09:36
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    Ekrem İmamoğlu'nun 'paralel CHP'si ifşa oldu! Bu toplantı ilk değil: Engin Altay yine uzayda

    CHP'de başlayan "Değişim" kavgasında bomba bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İmamoğlu ve parti içindeki destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu devirmek için online bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Videoda bir detay dikkat çekti. Onursal Adıgüzel'in Engin Altay için "Engin Abi yine uzaydasın" demesi bu toplantını gözler önüne serdi. Öte yandan Altay'ın görüntüleri sosyal medyada dalga konusu oldu.

    takvim.com.tr
    İfşa olan toplantı ilk değil!

    Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yaşanan değişim kavgasında bomba gelişmeler yaşandı.

    Defalarca kez 'değişim' çağrısında bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nun paralel bir CHP kurduğu ortaya çıktı.

    İMAMOĞLU'NDAN 'DARBE' TOPLANTISI! KILIÇDAROĞLU... | VİDEO İZLE



    Bu kapsamda 'Değişim' A Takımı'nı oluşturan İmamoğlu'nun zoom toplantısı ifşa oldu.



    ALTERNATİF OLAĞANÜSTÜ KURULTAY PLANI
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüntülerde "Kılıçdaroğlu'suz alternatif bir olağanüstü kurultay" söylemini dile getirdiği görüldü.

    Takvim.com.tr o toplantıyı tüm ayrıntılarıyla yazdı: (Haberimiz için görsele tıklayınız)


    İLK TOPLANTI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarının Ekrem İmamoğlu tarafına geçtiği görülürken videoda yer alan bir detay toplantının ilk olmadığını ortaya koydu.

        Seçimlerden önce CHP Grup Başkan Vekilliği yapan Engin Altay'ın kullandığı arka planı ti'ye alan Eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Engin abi yine uzaydasın" dedi.

        Adıgüzel'in "Yine" ifadesini kullanması daha önce başka toplantıların yapıldığını gösterdi.

        ENGİN ALTAY'IN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
        Engin Altay'ın kullandığı uzay fonu ve sigara içmesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

        Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

        Peki İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya hazırlandığı 'değişim A Takımı'nda kimler var?

        İşte o isimler;
        "Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Engin Altay, Engin Özkoç, Hakkı Süha Okay, Veysi Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç..."

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        İfşa olan toplantı ilk değil!
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nun 'paralel CHP'si ifşa oldu! Bu toplantı ilk değil: Engin Altay yine uzayda
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