CHP'nin İstanbul ve Ankara paniği! Bomba kulis: İyi Parti ile açık HDP ile gizli pazarlık

İddiaya göre, HDP ile hangi konularda uzlaşılabileceği, ortaklığın gizli mi yoksa açık şekilde mi olacağı, İYİ Parti ile bu sürecin nasıl yürütüleceği gibi kritik başlıklar MYK üyeleri tarafından ele alınıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, "CHP-HDP-İYİ Parti" oluşumu ile yeniden İstanbul ve Ankara'da yarışmak isteyen CHP kanadında en büyük endişenin "İYİ Parti'nin muhtemel tepkisi" olduğu öne sürülüyor.

"ARKA KAPI PAZARLIĞI BAŞLADI" İDDİASI

14-28 Mayıs seçimlerinde hem Kandil hem de Kandil güdümündeki HDP tarafından destek yağmuruna tutulan Kılıçdaroğlu, mitinglerinde "PKK" dahi diyememiş ve terörle mücadele sözü vermekten kaçınmıştı.