CHP'nin İstanbul ve Ankara paniği! Bomba kulis: İyi Parti ile açık HDP ile gizli pazarlık

31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 8 ay kala koltuk savaşının başladığı CHP'de hesaplar bir türlü tutmuyor.
CHP'NİN İSTANBUL VE ANKARA PLANI
İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlerde seçime tek başına girmesi halinde kazanması mümkün gözükmeyen CHP, bir kez daha İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'nin desteğine muhtaç oldu.
FONDAŞ AKŞENER'İ LİNÇ ETMİŞTİ
Bu kapsamda ilk adım İYİ Parti'ye atıldı. 3-6 Mart krizinde, fondaş medya aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı linç operasyonunu devreye sokmuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek bir kez daha yerel seçim pazarlığını başlattı. Buna karşın İYİ Parti kanadının, 2019'a kıyasla daha ağır taleplerle görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.