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    • 19.07.2023 09:15
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    CHP'nin İstanbul ve Ankara paniği! Bomba kulis: İyi Parti ile açık HDP ile gizli pazarlık

    14 ve 28 Mayıs'ta büyük bir hezimet yaşayan CHP'de bir yandan da yerel seçimlere yönelik yeni planlar yapılıyor. 2019 seçimlerinde, terörün siyasi ayağı HDP ve İYİ Parti'nin desteği sayesinde İstanbul ve Ankara'yı kazanan CHP, 2024 seçimlerinde de 2 partinin desteğini almanın hesaplarını yapıyor. Partiye yakın kaynaklar, CHP kurmaylarının bu konuda yeni bir yol haritası üzerine kafa yorduğunu ve bu birlikteliğin şart olduğu konusunda kanaat oluştuğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek bir kez daha yerel seçim pazarlığını başlatmıştı. Her seçimde terörün HDP'den destek istemeyi gelenek haline getiren Kılıçdaroğlu'na rağmen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Her ilde kendi adayımızı çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    CHP’nin İstanbul ve Ankara paniği!

    31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 8 ay kala koltuk savaşının başladığı CHP'de hesaplar bir türlü tutmuyor.

    CHP'NİN İSTANBUL VE ANKARA PLANI
    İstanbul ve Ankara gibi kritik şehirlerde seçime tek başına girmesi halinde kazanması mümkün gözükmeyen CHP, bir kez daha İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'nin desteğine muhtaç oldu.



    FONDAŞ AKŞENER'İ LİNÇ ETMİŞTİ
    Bu kapsamda ilk adım İYİ Parti'ye atıldı. 3-6 Mart krizinde, fondaş medya aracılığıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı linç operasyonunu devreye sokmuştu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek bir kez daha yerel seçim pazarlığını başlattı. Buna karşın İYİ Parti kanadının, 2019'a kıyasla daha ağır taleplerle görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

        KANLI PAZARLIK! HEDEF CHP-HDP-İYİ PARTİ İTTİFAKI
        Madalyonun diğer yüzünde yer alan terörün siyasi ayağı HDP'ye ilişkin CHP'de farklı senaryolar masaya yatırılıyor.

        İddiaya göre, HDP ile hangi konularda uzlaşılabileceği, ortaklığın gizli mi yoksa açık şekilde mi olacağı, İYİ Parti ile bu sürecin nasıl yürütüleceği gibi kritik başlıklar MYK üyeleri tarafından ele alınıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, "CHP-HDP-İYİ Parti" oluşumu ile yeniden İstanbul ve Ankara'da yarışmak isteyen CHP kanadında en büyük endişenin "İYİ Parti'nin muhtemel tepkisi" olduğu öne sürülüyor.

        "ARKA KAPI PAZARLIĞI BAŞLADI" İDDİASI
        14-28 Mayıs seçimlerinde hem Kandil hem de Kandil güdümündeki HDP tarafından destek yağmuruna tutulan Kılıçdaroğlu, mitinglerinde "PKK" dahi diyememiş ve terörle mücadele sözü vermekten kaçınmıştı.

        Her seçimde terörün siyasi ayağı HDP'den destek istemeyi gelenek haline getiren Kılıçdaroğlu'na rağmen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Her ilde kendi adayımızı çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

        Ancak bu sözlerin aksine CHP'li bazı siyasilerin, kişisel dostluklarının bulunduğu HDP'li vekiller aracılığıyla yerel seçimlere yönelik uzun süredir arka kapı pazarlığında olduğu iddia edildi.


            CHP VE İYİ PARTİ AT PAZARLIĞINA TUTUŞTU
            Öte yandan 14 ve 28 Mayıs'taki hezimet sonrası birbirlerine düşen ve bir süre yan yana poz vermeyen CHP ve İYİ Parti şimdilerde 'at pazarlığına' tutuşmuş vaziyette.

            Bilindiği üzere CHP'deki koltuk savaşı taktiksel bir boyuta evrilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu, makamına göz dikip 'değişim' manifestosu yayınlayan Ekrem İmamoğlu'nu 'İstanbul'da tutup siyasetten silme' planlarına hız vermişti.Bu doğrultuda çarpıcı bir İYİ Parti hamlesine imza atan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası yan yana gelmediği Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş, ikiliye partilerinin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları eşlik etmişti.



            Yaklaşan yerel seçimler öncesi yapılan bu görüşme CHP'nin 'Büyükşehirler elden gidecek' kaygısı ve değişim isteyen İmamoğlu'nu İBB'de tutma niyetini de açık etti.

            İYİ Partili Koray Aydın'ın "İş birliği ve diyaloğa açığız" mesajı vermesi üzerine yapılan bu görüşme dikkatlerden kaçmadı.



            İYİ PARTİ'DEN CHP'YE ŞARTLI AÇIK KAPI
            CHP'deki koltuk savaşı, Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu'nu siyasetten silme' planı ve Akşener'le yaptığı birebir görüşmenin etkileri sürerken İYİ Parti'den CHP'ye şartlı açık kapı bıraktı.



            İYİ Partili Turhan Çömez, CHP içerisindeki kaosa dikkat çekti İYİ Parti olarak son sürat yerel seçimlere hazırlandıklarını dile getirdi.

            Çömez, "CHP'nin şu anda önemli gündemleri var, iç tartışmalar yaşıyor. Bir Kongre tartışması var... Bunlar neye evrilecek bilmiyorum. Bu tabii beraberinde yerel seçimlere de yansıyacak, onu da hissediyorum. En azından saha bunu görüyorum... CHP seçmeninin kaygısı var, CHP teşkilatları önüne göremediği için ne yapcakları konusunda kaygıları var, bunları görüyorum..." ifadelerini kullandı.



                İYİ PARTİ'DEN BAY BAY KEMAL'E 'BÜYÜKŞEHİR' KARTI
                "Biz şu anda İYİ Parti olarak yolumuza devam ediyoruz, saha çalışmalarımız var" diyen Turhan Çömez, "Genel Başkan yardımcılarımız sahada. Burak Akburak bütün belediyeleri dolaşıyor. Bizler sahadayız. Şu andaki planımız İYİ Parti olarak tek başımıza seçimlerde partimizi temsil ederek, en güçlü oyla ve en yüksek sayıda belediyeyle önümüzdeki dönemde milletimizi temsil edebilmek" dedi.

                Çömez'in bu sözlerle yerel seçim öncesi CHP'ye 'Büyükşehirler' kartını açması dikkatlerden kaçmadı.

                İYİ Partili Turhan Çömez'e "Önümüzde bir yerel seçim var. CHP ve İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgiler var. Bazı belediyelerin İYİ Parti'ye verileceği konuşulmaya başlandı. Bu var mı? Büyükşehirlere bakacak olursak; Manisa - Hatay, Adana - Mersin, Ankara - İstanbul gibi şehirlerden söz ediliyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu da yöneltildi.



                Bunun üzerine Çömez CHP'ye şartlı açık kapı bırakarak şu yanıtı verdi;

                Biz müzakere kapılarını her zaman açık tutarız. Muhataplarımızla, muhalefetteki diğer dostlarımızla oturur konuşuruz ve en doğru kararı, en doğru politikayı ve stratejiyi, en yüksek başarıları elde edecek projeleri hep beraber geliştiririz. Bu kapımız her zaman açık. Günü geldiğinde bu görüşmeler, müzakereler şüphesiz yapılacaktır ve millet adına en yüksek başarıyı getirecek adımlar atılacaktır.



                "VER BÜYÜKŞEHİRLERİ BİTİR EKREM'İ" PLANI
                Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyükşehirler elden gidecek" kaygısı ve İmamoğlu'nu İBB'de tutma planı doğrultusunda Meral Akşener'le bir araya gelmişti.

                İYİ Partili kurmayların da 'Büyükşehirler' kartını açıp CHP'ye şartlı açık kapı bırakması "Ver büyükşehirleri bitir Ekrem'i" planını açık etti.


                İMAMOĞLU'NUN SESİNİ KESTİLER
                Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde 'değişim'den bahsetmiyor. Hatta soruları dahi yanıtlamıyor... İmamoğlu katıldığı bir programda bir gazetecinin 'değişim' sorusuna yanıt veremedi.

                İmamoğlu, "Teşekkür ederim bu konuya girmeyeceğiz" sözleriyle soruyu geçiştirirken yüz ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.

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                Haberler Güncel CHP'nin İstanbul ve Ankara paniği! Bomba kulis: İyi Parti ile açık HDP ile gizli pazarlık
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