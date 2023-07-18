Akşener - Kılıçdaroğlu zirvesi sonrası 'at pazarlığı' açığa çıktı! İYİ Parti'den CHP'ye 'şartlı' açık kapı: Ver büyükşehirleri bitir Ekrem'i





İYİ PARTİ'DEN BAY BAY KEMAL'E 'BÜYÜKŞEHİR' KARTI

"Biz şu anda İYİ Parti olarak yolumuza devam ediyoruz, saha çalışmalarımız var" diyen Turhan Çömez, "Genel Başkan yardımcılarımız sahada. Burak Akburak bütün belediyeleri dolaşıyor. Bizler sahadayız. Şu andaki planımız İYİ Parti olarak tek başımıza seçimlerde partimizi temsil ederek, en güçlü oyla ve en yüksek sayıda belediyeyle önümüzdeki dönemde milletimizi temsil edebilmek" dedi.



Çömez'in bu sözlerle yerel seçim öncesi CHP'ye 'Büyükşehirler' kartını açması dikkatlerden kaçmadı.



İYİ Partili Turhan Çömez'e "Önümüzde bir yerel seçim var. CHP ve İYİ Parti kulislerinden edinilen bilgiler var. Bazı belediyelerin İYİ Parti'ye verileceği konuşulmaya başlandı. Bu var mı? Büyükşehirlere bakacak olursak; Manisa - Hatay, Adana - Mersin, Ankara - İstanbul gibi şehirlerden söz ediliyor. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu da yöneltildi.