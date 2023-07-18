Akşener - Kılıçdaroğlu zirvesi sonrası 'at pazarlığı' açığa çıktı! İYİ Parti'den CHP'ye 'şartlı' açık kapı: Ver büyükşehirleri bitir Ekrem'i

28 Mayıs'taki hezimet sonrası birbirlerine düşen ve bir süre yan yana poz vermeyen CHP ve İYİ Parti şimdilerde 'at pazarlığına' tutuşmuş vaziyette.
Bilindiği üzere CHP'deki koltuk savaşı taktiksel bir boyuta evrilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu, makamına göz dikip 'değişim' manifestosu yayınlayan Ekrem İmamoğlu'nu 'İstanbul'da tutup siyasetten silme' planlarına hız vermişti.Bu doğrultuda çarpıcı bir İYİ Parti hamlesine imza atan Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası yan yana gelmediği Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş, ikiliye partilerinin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları eşlik etmişti.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi yapılan bu görüşme CHP'nin 'Büyükşehirler elden gidecek' kaygısı ve değişim isteyen İmamoğlu'nu İBB'de tutma niyetini de açık etti.
İYİ Partili Koray Aydın'ın "İş birliği ve diyaloğa açığız" mesajı vermesi üzerine yapılan bu görüşme dikkatlerden kaçmadı.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE ŞARTLI AÇIK KAPI
CHP'deki koltuk savaşı, Kılıçdaroğlu'nun 'İmamoğlu'nu siyasetten silme' planı ve Akşener'le yaptığı birebir görüşmenin etkileri sürerken İYİ Parti'den CHP'ye şartlı açık kapı bıraktı.
İYİ Partili Turhan Çömez, CHP içerisindeki kaosa dikkat çekti İYİ Parti olarak son sürat yerel seçimlere hazırlandıklarını dile getirdi.
Çömez, "CHP'nin şu anda önemli gündemleri var, iç tartışmalar yaşıyor. Bir Kongre tartışması var... Bunlar neye evrilecek bilmiyorum. Bu tabii beraberinde yerel seçimlere de yansıyacak, onu da hissediyorum. En azından saha bunu görüyorum... CHP seçmeninin kaygısı var, CHP teşkilatları önüne göremediği için ne yapcakları konusunda kaygıları var, bunları görüyorum..." ifadelerini kullandı.