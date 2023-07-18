Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim sorusuna yanıt veremedi! Kılıçdaroğlu'nun boğma planı mı geri adım attırdı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 ve 28 Mayıs'ta alınan yenilgilerin hemen ertesinde 'değişim' videosuyla Kılıçdaroğlu'na meydan okumuş parti içerisinde yeni bir krizin kapısını aralamıştı.
Karşılıklı atışmalar sürerken İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.
Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verilmişti.
Söz konusu siteye rağbet olduğunu iddia eden İmamoğlu, değişim olması gerektiğini her fırsatta dile getirmişti.