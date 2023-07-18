Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim sorusuna yanıt veremedi! Kılıçdaroğlu'nun boğma planı mı geri adım attırdı

Sitede yer alan metinde vatandaşın CHP'de bir değişim talep ettiği savunularak, "Geldiğimiz noktada; Türkiye'nin geleceği için akılcı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi pekala mümkündür. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir." ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu siteye rağbet olduğunu iddia eden İmamoğlu, değişim olması gerektiğini her fırsatta dile getirmişti.