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    • 19.07.2023 18:34
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    Chp'li belediyelerden ulaşıma peş peşe zam! Ankara'nın ardından Antalya'da da ulaşıma yüzde 56 zam...

    CHP'li belediyeler ulaşıma zam üstüne zam yapıyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mahsur Yavaş'ın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek seçimden önce her fırsatta zam yapmayacağına dair söz vermiş ancak verilen hiçbir sözü tutulmadığı gibi ulaşım konusunda da verdiği sözlerini adeta yuttu. Antalya'da toplu ulaşıma yüzde 56 zam kararı alındı. Büyükşehir Belediyesince alınan kararla 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL’ye, 4 TL olan öğrenci ücreti 6,5 TL’ye, 8 TL 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 TL’ye yükseldi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Antalya’da ulaşıma yüzde 56 zam

    Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı.

    Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşıma zam talebi görüşüldü. Alınan kararla toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapıldı.

    TAM ÜCRET 15 TL

    Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL, 8 TL 40 kuruş olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 14 TL, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretine ise 2,5 TL zam yapıldı. Taksimetre tariflerine ise zam uygulanmadı.

    SKANDAL AÇIKLAMA: "17 TL OLMASINI İSTEDİK"
    Yeni tarifenin yarın sabahtan itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan ise sakandal açıklamalarda bulundu. Arslan, "UKOME toplantısı bitti. Yarın sabah uygulanacak. Biz 17 TL talep ettik. Son zamlarla birlikte bizim de maliyetlerimiz çok arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz" dedi.

    ANKARA'DA DA TOPLU ULAŞIMA %57'LİK BİR ZAM
    Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.

    Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti.

    Ancak Yavaş, verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi ulaşım konusunda da dediklerini unuttu.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Buna göre UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

    ÖĞRENCİ EKONOMİSİNE DARBE
    ABB'nin sosyal medyadan yayınladığı açıklamaya göre; indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi. Böylece yüzde 57 oranında fahiş bir zam yapılmış oldu.

    ZAM 3 GÜN İÇİNDE UYGULANACAK
    Edinilen bilgiye göre Ankara'da uygulanacak olan ulaşım zamlarının 3 gün içerisinde uygulamaya koyulacağı öğrenildi.

        BAHANELERİN ARKASINA SIĞINDI
        Zam bilgisini sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahanelerin arkasına sığınarak, üzerinden suç atmaya kalkıştı.

        Asgari ücrete yapılan zammı gerekçe gösteren ABB, vatandaşın yanında olabilmek adına 300 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.

        ABB, açıklamasında edilen zararın başka kalemlerden karşılandığını da ifade etti. Hükümetin düzenlediği mevzuatı da eleştiren belediye ücretsiz ve indirimli taşınan yolcular nedeniyle halk otobüsü işletmelerinin zararının arttığını ifade etti.

        MAKUL ORANDA ZAM YAPTIK
        Yaptığı skandal açıklamalar bununla da kalmayan ABB, makul bir oranda bilet ücret tarifelerinde artış yapıldığını ifade etti. Ayrıca "2019 yılında hayata geçirilen öğrenci tarifemiz halen Türkiye'nin en ucuz aylık öğrenci abonman tarifesidir." diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

        Öte yandan AK Parti belediyelerinde ise sınırlı artışlar yapılarak vatandaşın ulaşım sıkıntısı çözülüyor. Konya, Kayseri ve Bursa'daki toplu ulaşım tarifeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in bir hayli gerisinde. Yavaş'a benzer şekilde Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığı süresinde toplu ulaşım üst üsete bir çok zam yapıldı.

        VAATLERİ BİR BİR PATLADI
        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin" iddiasında bulunmuştu.

        GEÇMİŞ YILLARDAKİ ÜCRETLER

        31 Mart 2019: 2,50 TL

        2 Eylül 2019: 3,25 TL

        5 Ocak 2022: 4,50 TL

        15 Mart 2022: 6,50 TL

        15 Ocak 2023: 9,5 TL

        18 Temmuz 2023: 15 TL

        VAAT DEĞİL HİKAYE ANLATMIŞ
        Mansur Yavaş, yalnıza ulaşımda değil pek çok konuda verdiği hiçbir sözü tutmadı.ABB, şehrin birçok noktasına "Kanserojen su boruları yenileniyor" başlıklı afişler astı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, göreve geldikten bu yana 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemediği ortaya çıktı.

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; bilboardlarla halkın duygularının istismar edildiğini, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemediğini söyledi.

        Fatih Ünal, şunları söylemişti:
        "2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye sınırları tüm Ankara'yı kapsayınca taşra ilçelerde ve köylerde var olan asbestli borular büyük oranda yenilenmiştir. 2014-2019 arasında yenilenen asbestli boru miktarı yaklaşık 2000 kilometredir. 2019 yerel seçimleri sonrasına kalan 220 kilometrelik kısım ise CHP'li belediyece 3 yıldır bitirilememiştir."

        "BİLBOARDLARLA HALKIN DUYGULARINI İSTİSMAR EDİYORLAR"
        "Sayın Mansur Yavaş, caddelere astırdığı 'Kanserojen su boruları yenileniyor' bilbordları ile 3 yılın sonunda hâlâ Ankaralıları kandırmakla meşgul. Halbuki 2020 yılında, boruları 1 yılda yenileyeceği sözünü bizzat kendisi vermişti. Maalesef bunu da yarım kalan diğer işleri gibi bitiremedi."

        "BU YAPILAN SUÇ BASTIRMAKTIR..."
        "Caddelere büyük puntolarla yazılar yazdırarak halkı infiale sevk edip, duygularını istismar etmekten çekinmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı suç bastırmaktan başka bir şey değildir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar artık mızrak çuvala sığmıyor. Ankaralı hemşehrilerimiz CHP ile Ankara'ya hizmet gelmeyeceğini görmüş oldular."

        "2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye sınırları tüm Ankara'yı kapsayınca taşra ilçelerde ve köylerde var olan asbestli borular büyük oranda yenilenmiştir. 2014-2019 arasında yenilenen asbestli boru miktarı yaklaşık 2000 kilometredir. 2019 yerel seçimleri sonrasına kalan 220 kilometrelik kısım ise CHP'li belediyece 3 yıldır bitirilememiştir."

        MANSUR YAVAŞ, "ASBESTLİ BORU KANSEROJEN DEĞİLDİR" DEMİŞTİ
        Mansur Yavaş; Beypazarı Belediye Başkanı dönemde yaptığı açıklamada, "Asbestli boru kanserojen değildir" demişti.

            Mansur Yavaş, 20 Mayıs 2009 tarihinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
            "'Beypazarı'nda asbestli, kanserojen su boruları var' diyorlar. Bir belediye başkanının bunu bilmemesi imkansız.. Asbestli boru kanserojen değildir, asbestin tozu ve onu solumak kanserojendir. Kendisini kınıyorum. İnsanları paniğe itiyor, asbestli borular zararlı değil, her yerde kullanılıyor, Ankara'da bile"

            EKMEĞE FAHİŞ ZAM
            CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra halk ekmeğe 4 defa zam yaptı. Yavaş, göreve geldiğinde 70 kuruş olan ekmeği 3 yılda 2 liraya çıkardı.

            Mansur Yavaş, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi. Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra 70 kuruş olan halk ekmek fiyatı yapılan zamla 90 kuruş oldu. 1 Temmuz 2020 tarihinde halk ekmeğin fiyatı 1 liraya çıkarıldı.

            4 Ocak 2021 itibaren ise 1 lira 25 kuruş olarak satışa sunuldu.

            Her geçen gün Ankaralılara zor günler yaşatmaya devame eden Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden devraldığı BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nda 15 aydır hizmet vermiyor. Tesiste bulunan esnaf bu nedenle mağdur ediliyor.

            Olaya ilişkin skandal gelişmeler ise duyanları hayrete düşürdü. BELPA Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Durak'ın, pitbull cinsi köpekle BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na geldiği ve esnafın tesise girişini önlediği ortaya çıktı. Esnaf, mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

            ROZETSİZ BAŞKAN OLACAKTI
            Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce 'Ben rozetsiz başkan olacağım' demişti. Maalesef verdiği vaatleri tutamadı. Göreve geldikten sonra 220 kişiyi çıkardı. 2 bin 700 kişiyi ise işe aldı. Bu kişilerin CHP'li ve İYİ Partili olduğu biliniyor.

            ANKARA'DA YOKSULLUĞU BİTİRECEKTİ
            Mansur Yavaş, 10 Mart 2019 tarihinde partisinin Eryaman'daki açık hava toplantısında konuştu. Yavaş, istihdamı arttırmayı hedeflediğini iddia ederek, "Ankara'da yoksulluğu bitireceğiz. İşverenleri iş arayanlarla buluşturacağız. Üreticileri tüketiciler ile buluşturacağız. Turizmi canlandıracağız" dedi. Mansur Yavaş sözünü tutamayınca söz konusu konuşmasının yer aldığı video da kaldırıldı.

            GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ KURACAKTI
            Mansur Yavaş; Kahramankazan'da yaptığı mitingde şu iddialarda bulunmuştu: "Köyleri elektrik masrafından kurtarmak için güneş enerjisi sistemleri kurulacak. Kahramankazan, Çamlıdere, Kızılcahamam'da bulunan üreticilere satın alma garantisi verilecek. Satılamayan sütleri belediye alacak ve okullara dağıtılacak. Kızılırmak suyu Gölbaşı-Bala arasına verilecek ve bu bölgede sulu tarım yapılacak." Mansur Yavaş'ın, mitingde yaptığı konuşmanın videosu da kaldırıldı.

            SU FATURALARINA İNDİRİM YAPACAKTI
            Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

            Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

            SUYA ZAM YAPMAYI TEKLİF ETTİ
            Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra suya yüzde 80 zam yapılmasını istedi. ASKİ tarafından hazırlanan kademeli su teklifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gelerek su fiyatlarına yüzde 50 ila yüzde 80 oranında zam yapmayı teklif etti. Ancak teklif AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedildi.

            "BİR KİŞİ İÇİN BİLE OLSA ULAŞIMIN DEVAM ETMESİ GEREKİR"
            Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinden önce ulaşımın bir hak olduğunu belirterek, "Ulaşım insan hakkıdır. Aynen su gibidir, aynen hava gibidir. Japonya'da hiç kimsenin gitmediği yerde olan bir öğrenci için tren seferleri yapılmıştır. Bu kızcağız okuldan mezun oluncaya kadar sadece bu öğrenci için tren çalışmış. Bunu bir hak olarak görüyorum. Okul bittikten sonra o hattı iptal etmişler. Bir öğrenci için tren gitmiş ve gelmiş. Çağdaş ülkelerdeki gibi ulaşım olmalıdır. Siz kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir. Biz ulaşıma böyle bakıyorum" dedi.

                ANKARALI ÖĞRENCİLERİN OTOBÜS HATTI İPTAL EDİLDİ
                Ankara Büyükşehir Belediyesi; Altındağ ilçesi Kavaklı ilkokul ve ortaokul öğrencileri için okula gidiş-geliş saatlerinde verilen otobüs hattını iptal etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı tarafından 18 Kasım 2020 tarihinde Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderildi. Söz konusu yazıda; "Kavaklı ilkokul ve ortaokulu öğrencileri okula gidiş-geliş saatlerinde verilen 316 Kavaklı Mahallesi-Hüseyin Gazi hattımızın yolcu potansiyelinin düşük olması ve kurum imkanlarının kısıtlı olmasından dolayı şuan için verilmesi mümkün olmayıp ilerleyen zamanlarda tekrar değerlendirilecektir" denildi.

                Yavaş, seçimden önce zihinsel engelliler için yaşam köyü kuracağını iddia etmişti. Ancak öyle bir köy kurulmadı.



                Ulus trafiği yerin altına alınacaktı. Ulus büyük meydan haline getirilecekti. Bu vaadini de tutmayan Yavaş, Ulus'un meydan olması bir yana yağmur sularına teslim olmasına sebep oldu.

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                Dündar bile isyanda!
                Haberler Güncel Chp'li belediyelerden ulaşıma peş peşe zam! Ankara'nın ardından Antalya'da da ulaşıma yüzde 56 zam...
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