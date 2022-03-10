Reklam var icraat yok! Mansur Yavaş Ankaralıları "kanserojen borulara" mahkum etti





Fatih Ünal, şunları söyledi:

"2014 yılında Ankara Büyükşehir Belediye sınırları tüm Ankara'yı kapsayınca taşra ilçelerde ve köylerde var olan asbestli borular büyük oranda yenilenmiştir. 2014-2019 arasında yenilenen asbestli boru miktarı yaklaşık 2000 kilometredir. 2019 yerel seçimleri sonrasına kalan 220 kilometrelik kısım ise CHP'li belediyece 3 yıldır bitirilememiştir."



"BİLBOARDLARLA HALKIN DUYGULARINI İSTİSMAR EDİYORLAR"

"Sayın Mansur Yavaş, caddelere astırdığı 'Kanserojen su boruları yenileniyor' bilbordları ile 3 yılın sonunda hâlâ Ankaralıları kandırmakla meşgul. Halbuki 2020 yılında, boruları 1 yılda yenileyeceği sözünü bizzat kendisi vermişti. Maalesef bunu da yarım kalan diğer işleri gibi bitiremedi."



"BU YAPILAN SUÇ BASTIRMAKTIR..."

"Caddelere büyük puntolarla yazılar yazdırarak halkı infiale sevk edip, duygularını istismar etmekten çekinmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı suç bastırmaktan başka bir şey değildir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar artık mızrak çuvala sığmıyor. Ankaralı hemşehrilerimiz CHP ile Ankara'ya hizmet gelmeyeceğini görmüş oldular."