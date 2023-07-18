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    • Ekonomi
    • 18.07.2023 15:22
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    • 18.07.2023 15:37
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    Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı

    Son dakika haberleri... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mahsur Yavaş, seçimden önce her fırsatta zam yapmayacağına dair sözü verdi. Ancak Yavaş, verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi ulaşım konusunda da dediklerini unuttu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma fahiş bir zam yaptı.UKOME'de bugün alınan kararla Ankara'da tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

    takvim.com.tr
    Ankara’da toplu ulaşıma dev zam

    Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.

    Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti.

    Ancak Yavaş, verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi ulaşım konusunda da dediklerini unuttu.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Buna göre UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

    ÖĞRENCİ EKONOMİSİNE DARBE
    ABB'nin sosyal medyadan yayınladığı açıklamaya göre; indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi. Böylece yüzde 57 oranında fahiş bir zam yapılmış oldu.

    ZAM 3 GÜN İÇİNDE UYGULANACAK
    Edinilen bilgiye göre Ankara'da uygulanacak olan ulaşım zamlarının 3 gün içerisinde uygulamaya koyulacağı öğrenildi.

    BAHANELERİN ARKASINA SIĞINDI
    Zam bilgisini sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahnelerin arkasına sığınarak, üzerinden suç atmaya kalkıştı.

    Asgari ücete yapılan zammı gerekçe gösteren ABB, vatandaşın yanında olabilmek adına 300 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.

    ABB, açıklamasında edilen zararın başka kalemlerden karşılandığını da ifade etti. Hükümetin düzenlediği mevzuatı da eleştiren belediye ücretsiz ve indirimli taşınan yolcular nedeniyle halk otobüsü işletmelerinin zarının arttığına işaret etti.

        MAKUL ORANDA ZAM YAPTIK
        Yaptığı skandal açıklamalar bununla da kalmayan ABB, makul bir oranda bilet ücret tarifelerinde artış yapıldığını ifade etti. Ayrıca 2019 yılında hayata geçirilen öğrenci tarifemiz halen Türkiye'nin en ucuz aylık öğrenci abonman tarifesidir. diyerek kendisini aklamaya çalıştı.

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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı
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