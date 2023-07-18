Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 57 zam yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.
Burada yaptığı konuşmada Yavaş, "Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" demişti.
Ancak Yavaş, verdiği hiçbir sözü tutmadığı gibi ulaşım konusunda da dediklerini unuttu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Buna göre UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye yükseldi.
ÖĞRENCİ EKONOMİSİNE DARBE
ABB'nin sosyal medyadan yayınladığı açıklamaya göre; indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi. Böylece yüzde 57 oranında fahiş bir zam yapılmış oldu.
ZAM 3 GÜN İÇİNDE UYGULANACAK
Edinilen bilgiye göre Ankara'da uygulanacak olan ulaşım zamlarının 3 gün içerisinde uygulamaya koyulacağı öğrenildi.
BAHANELERİN ARKASINA SIĞINDI
Zam bilgisini sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bahnelerin arkasına sığınarak, üzerinden suç atmaya kalkıştı.
Asgari ücete yapılan zammı gerekçe gösteren ABB, vatandaşın yanında olabilmek adına 300 milyon TL zarar ettiğini açıkladı.
ABB, açıklamasında edilen zararın başka kalemlerden karşılandığını da ifade etti. Hükümetin düzenlediği mevzuatı da eleştiren belediye ücretsiz ve indirimli taşınan yolcular nedeniyle halk otobüsü işletmelerinin zarının arttığına işaret etti.