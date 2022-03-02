CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., 1 lira 25 kuruş satılan 250 gramlık normal ekmeğin fiyatını 2 liraya yükseltildiği açıkladı.
Mansur Yavaş, belediye başkanı seçildikten sonra halk ekmeğe 4 defa zam yaptı. AK Parti döneminde 70 kuruş olan halk ekmeğin fiyatı 2 liraya yükseltildi.
Mansur Yavaş, göreve geldikten bu yana ekmeğin fiyatına yüzde 185,71 zam yaptığı bildirildi. Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra 70 kuruş olan halk ekmek fiyatı yapılan zamla 90 kuruş oldu. 1 Temmuz 2020 tarihinde halk ekmeğin fiyatı 1 liraya çıkarıldı.
4 Ocak 2021 itibaren ise 1 lira 25 kuruş olarak satışa sunuldu.
Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 2 Mart 2022 tarihi itibârıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 2 TL olarak belirlenmiştir. Yeni uygulama, Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır" denildi.