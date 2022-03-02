CHP'li Mansur Yavaş'tan halk ekmeğe yüzde 60 zam! 4 kez zam gören ekmek 70 kuruştan 2 liraya çıktı





CHP'li Sayın Mansur Yavaş'ın ele almasından bu yana istikrarsız bir yönetim örneği gösteren Halk Ekmek firması 2 yılda 5 genel müdür görmüştür. Bu kadar genel müdür değiştiren bir şirketten verim beklemek beyhudedir.



AK Parti belediyeciliğinde şehir hayatına ve kültürüne ciddi bir katma değer olan Ankara Halk Ekmek, maalesef CHP döneminin başarısız vizyonunun kurbanıdır.



Ankaralılardan çok şikayet alıyoruz... Maalesef halk ekmek büfelerine ekmeğin söylenen saatten geç gelmesi sebebiyle saatlerce beklemek zorunda kalan, ekmeğin kalitesinin düştüğünü söyleyen Ankaralılardan yoğun şikayetler alıyoruz.



Şirketin kapasite artırımı ve yeniden yapılaşması konusunda da bu dönemde bir yatırım göremedik. Ekmek üzerinden siyaset yapmamak adına bu konuları çok dile getirmiyoruz ancak gerçekleri de görmekte fayda var.



Sayın Mansur Yavaş döneminde belediye şirketleri usulsüzlüklerle anılır hale gelmiştir. Gereksiz ve liyakatsiz işçi alımları had safhadadır. Bu sebeple şirketler şeffaf yönetilmemekte ve ciddi zarar etmektedir.