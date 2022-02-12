Ankara Büyükşehir'de skandallar bitmiyor! BELPA esnafına pitbulllu zorbalık

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden devraldığı BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 15 aydır hizmet vermemesi, tesiste bulunan esnafı da mağdur ediyor.
BELPA Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Durak'ın, pitbull cinsi köpekle BELPA Buz Pateni Spor Salonu'na geldiği ve esnafın tesise girişini önlediği ortaya çıktı. Esnaf, mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. BELPA esnafı içini Sabah'a döktü:
Cem Yücer: "Çağrı Durak geçen hafta sonu tesise pitbull cinsi yasaklı ırk köpekle gelip gövde gösterisi yaptı, bizleri korkutmaya çalıştı. Talimat vererek tesise girişimizi engellemeye çalışıyor. 15 aydır iş yapamıyoruz. Tesis kapalı ve geldikleri günden beri 'Buralar bizim' diyerek taciz ettiler. BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli ve Çağrı Durak, 'Bizimle baş edemezsiniz, biz belediyeyiz ve istediğimizi yaparız. Siz geçmiş kiracılarsınız ve sizi çıkartacağız' gibi yanlı bir yönetim şekli ile hep kötü davrandılar. Biz partili değiliz ve bize tam bir düşmanlık içindeler. 'Siz gideceksiniz ve bizim kendi adamlarımız gelecek, size yapacağımızı biliriz' diyerek gördükleri yerde rahatsızlık verip her türlü yasak koyma yoluna gidiyorlar."