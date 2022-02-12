Ankara Büyükşehir'de skandallar bitmiyor! BELPA esnafına pitbulllu zorbalık

Turan Kaya: "Huzurumuz ve gelirimiz yok. Aslında devralmadan 15 gün önce yarışmalar yapılmış, çalışan tesisi keyfe keder çalıştırmadılar. Sporcular dahil hepimiz mağdur olduk. İyice bunalmamız ve tesisten ayrılmamız için tesisin hususi açılmadığını düşünüyorum. Çay ocağı işletmecisi engelli şeker hastası bir arkadaşımız vad. Çay ocağı işletmecisinin tesiste üzerine yürümüşler. Arkadaşımız savcılığa gitti. Bize zulüm ediyorlar. Bu mu belediyecilik ve insanlık? Ekmeği derdinde olan insanlardan ne istiyorlar? Her gün yeni bir zorbalıkla karşılaşıyoruz." Deniz Balta: "Tesis boşuna bekletildi. Çalışan bir tesisti. Makineler yatmaktan çürüdü ve çok masraf çıkarıldı. Çalışan tesisi kapatıp eski makine dairesinin kullanılmayan alanlarının videosu çekildi. Bu tesisin kapanmasını gerektirecek hiçbir sebep yoktu. Çok kötü davranışlara maruz kalıyoruz. Sayın Mansur Yavaş'a 15 ay yalvardık ancak bir kez bile görüşemedik ve derdimizi anlatamadık. Çağrı Durak kendisi ile konuşmaya çalışan esnafı tersleyip su şişeleri fırlatıyor. Ben Mansur Yavaş'a oy verdim. Oyum helal değil."

"YENİLEYECEĞİZ" BAHANESİYLE ESNAFI TEHDİT EDİYORLAR

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 1.5 yıl önce buz pateni tesisini mülkiyetin sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise BELPA Buz Pateni Tesisleri'nde kiracı olarak bulunan esnafı kapı dışarı etmek istedi. Esnafa tahliye yazısı gönderdi. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, BELPA esnafının işgalci değil kiracı olduğuna karar verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi 'yenileyeceğiz' bahanesi ile BELPA esnafını tesisten çıkarmak istiyor.