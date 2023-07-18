Türkiye tarihinin en büyüğü! Suudi Arabistan ile yapılan 'İHA' anlaşması dünya basınında

Financial Times ise gelişmeyi "Suudi Arabistan, Türk insansız hava aracı satın almak için anlaşma sağladı" ifadeleriyle duyurdu. Haberde Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmak için de iştahlı olduğuna işaret edildi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVUNMA İHRACATI SÖZLEŞEMESİ"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan anlaşmaya ilişkin paylaşım yaptı. Bayratktar, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.