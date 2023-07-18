Türkiye tarihinin en büyüğü! Suudi Arabistan ile yapılan 'İHA' anlaşması dünya basınında

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında atılan o imza dünya manşetlerine taşındı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti.
TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA 5 ANLAŞMA
Başkan Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.
İmzalanan anlaşmalar şu şekilde açıklandı:
"Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında İşbirliği Sözleşmesi."
İHA ANLAŞMASI DÜNYA BASININDA
Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve iş birliği sözleşmesi dünyanın ilgisini çekti.
REUTERS VE FINANCIAL TIMES MANŞETE TAŞIDI
İngiliz Reuters, "Suudi Arabistan, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türk insansız hava araçlarını satın aldı." başlığını attığı haberde Türkiye tarihindeki en büyük savunma ve havacılık ihracat sözleşmesi olduğuna dikkat çekti.