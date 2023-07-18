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    • 18.07.2023 15:47
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    Türkiye tarihinin en büyüğü! Suudi Arabistan ile yapılan 'İHA' anlaşması dünya basınında

    Başkan Erdoğan’ın, Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’da Türkiye İle Suudi Arabistan arasında 5 anlaşma imzalandı. Atılan imzalardan biri Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve iş birliği sözleşmesi oldu. Söz konusu gelişme dünya basınında geniş yer buldu. İngiliz Financial Times ve Reuters'ın gelişmeyi manşete taşıyarak Türkiye tarihinin en büyük savunma ihracatı sözleşmesi olmasına dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye tarihinin en büyüğü!

    Türkiye ile Suudi Arabistan arasında atılan o imza dünya manşetlerine taşındı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a gitti.

    TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA 5 ANLAŞMA
    Başkan Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

    İmzalanan anlaşmalar şu şekilde açıklandı:

    "Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında İşbirliği Sözleşmesi."

    İHA ANLAŞMASI DÜNYA BASININDA
    Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve iş birliği sözleşmesi dünyanın ilgisini çekti.

    REUTERS VE FINANCIAL TIMES MANŞETE TAŞIDI
    İngiliz Reuters, "Suudi Arabistan, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türk insansız hava araçlarını satın aldı." başlığını attığı haberde Türkiye tarihindeki en büyük savunma ve havacılık ihracat sözleşmesi olduğuna dikkat çekti.

        Financial Times ise gelişmeyi "Suudi Arabistan, Türk insansız hava aracı satın almak için anlaşma sağladı" ifadeleriyle duyurdu. Haberde Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmak için de iştahlı olduğuna işaret edildi.

        "TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVUNMA İHRACATI SÖZLEŞEMESİ"
        Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan anlaşmaya ilişkin paylaşım yaptı. Bayratktar, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'lar Suudi Arabistan Ordusu'nun envanterine girecek. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.

        Bayraktar AKINCI TİHA'lar, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak. Yapılan kapsamlı anlaşmayla birlikte gelecek süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirilecek.

        İmza töreni Cidde'de gerçekleştirilen iki ülke heyetlerinin görüşmeleri sonrasında düzenlendi. Anlaşmanın imzaları, törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın huzurunda atıldı.

        Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasındaki iş birliği anlaşmasını Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu iş birliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

            İRTİFA REKORU SAHİBİ
            Verilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.

            Milli TİHA Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırmıştı.

            Bayraktar AKINCI TİHA, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından zorlu hava şartlarında uçarak arama-kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev yaptı.

            Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan milli TİHA AKINCI'lardan 9'u deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin olarak görev aldı.

            Milli TİHA irtifa rekorunun yanında havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda da yer aldı. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza attı. İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı AKINCI ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.

            NATO VE AB ÜLKELERİNİN SEMALARINDA
            Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi.

            Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

            2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

            Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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            Haberler Güncel Türkiye tarihinin en büyüğü! Suudi Arabistan ile yapılan 'İHA' anlaşması dünya basınında
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