Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: YHT ile bugüne kadar taşınan yolcu sayısının 76 milyonu aştı!

Türkiye'nin, YHT teknolojisini kullanan dünyada 8'inci, Avrupa'da ise 6'ıncı ülke konumunda olduğunu belirten Uraloğlu, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Konya-İstanbul, Ankara-Karaman, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul ve en son 26 Nisan 2023'te işletmeye alınan Ankara-Sivas hatlarında YHT'lerin hizmet verdiğini ifade etti.

Uraloğlu, hızlı, konforlu ve güvenilir hizmetiyle öne çıkan YHT'lerin söz konusu hatlarda günde 66 sefer yaptığına işaret ederek, "Her gün yaklaşık 40 bin kişi YHT konforuyla seyahat ediyor. YHT'ler, geçtikleri 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 35'inin doğrudan, kombine taşımacılıkla ise nüfusun yüzde 53'ünün hayatını kolaylaştırıyor." bilgisini verdi.