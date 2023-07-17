Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor; Gençlik kollarına 'gözüm üzerinizde' mesajı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkmaya niyeti yok.
12. seçim yenilgisine rağmen mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesen Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim ve istifa' seslerini bastırmak için de kendisine yakın isimlere görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama alma çabasına girişti.
Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışlarına karşı da defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.
CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.
İmamoğlu ise son olarak "İktidar İçin Değişim" çıkışı yaparak bir internet sitesi kurdu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GİTMİYORUM' MESAJI: NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ
Öte yandan Tanju Özcan, Bülent Tezcan ve Kemal Anadol gibi isimler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini söyleyerek 'değişim' vurgusu yaptı.