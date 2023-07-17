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    • 17.07.2023 08:31
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    Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor; Gençlik kollarına 'gözüm üzerinizde' mesajı

    Seçim mağlubiyetine rağmen koltuktan kalkmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki çatlak sesleri bastırmak için de peş peşe hamleler yapıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışına son olarak 'neyi değişitireceksiniz' diyerek kapıları kapatmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu gençlik kollarına da 'gözüm ürenizide' mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Gençlik kollarına ’gözüm üzerinizde’ mesajı

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden hezimetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuktan kalkmaya niyeti yok.

    12. seçim yenilgisine rağmen mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesen Kemal Kılıçdaroğlu 'değişim ve istifa' seslerini bastırmak için de kendisine yakın isimlere görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama alma çabasına girişti.


    Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışlarına karşı da defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

    CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

    İmamoğlu ise son olarak "İktidar İçin Değişim" çıkışı yaparak bir internet sitesi kurdu.


    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'GİTMİYORUM' MESAJI: NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ
    Öte yandan Tanju Özcan, Bülent Tezcan ve Kemal Anadol gibi isimler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini söyleyerek 'değişim' vurgusu yaptı.

        CHP yandaşı Sözcü'ye konuşurak 'değişim' çağırlarına yanıt veren Kılıçdaroğlu "Neyi değiştireceksiniz" diyerek koltuktan kalmayacağını bir kez daha gösterdi.

        Partideki Atatürkçüleri tasfiye edip Türk bayrağından rahatsız olanları CHP'ye dolduran Kemal Kılıçdaroğlu buna rağmen partinin Atatürk'ün çizgisinde olduğunu savundu.

        GENÇLİK KOLLARINI TOPLADI
        Kemal Kılıçdaroğlu son olarak görevden aldığı Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışman olarak atadığı dönemde karışan gençlik kollarını topladı.

        14-16 Temmuz'da gerçekleştirilen toplantılarda 28 Mayıs hezimeti bir kez daha "başarı" olarak pazarlandı.

        'GÖZÜM ÜZERİNİZDE' MESAJI
        Sabah'ta yer alan habere göre basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu gençlik kollarına 'gözüm ürenizide' mesajı verdi.

        ZAFER PARTİLİ DANIŞMAN KRİZİ ÇIKMIŞTI
        Zafer Partisi'nin gençlik hareketi kurucusu olan Gökşen Anıl Ulukuş, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu tarafından danışman olarak atandığını duyurmuştu.

        Bu atama partinin gençlik kolları liderlerini ayağa kaldırmış ve büyük bir isyan başlatmıştı. Tepkilere 4 gün dayanabilen CHP, Ulukuş'un danışman olarak atandığını yalanlamak zorunda kaldı.

            CHP'nin yalanmasına sert tepki gösteren Ulukuş da partinin bu açıklamasını reddederek, "Evrak yazın demek yerine Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenerek hata yapmışım" ifadelerini kullanmıştı.

            Kılıçdaroğlu daha önce ilçe belediye başkanları ve 81 il başkanını Ankara'ya çağırıp destek bildirisi yayımlatmaya zorlamıştı.

            50'ye yakın belediye başkanı ardından da 36 ilçe belediye başkanını Ankara'da ağırlayarak "Beni destekliyorlar" algısı yaratmıştı.

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            Gençlik kollarına ’gözüm üzerinizde’ mesajı
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmıyor; Gençlik kollarına 'gözüm üzerinizde' mesajı
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