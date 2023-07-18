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    • 18.07.2023 12:23
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    • 18.07.2023 12:23
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    İYİ Parti ve CHP arasında ipler geriliyor! Peş peşe ittifak çıkışı: Büyük zarar verir

    Seçimleri kaybeden 8'li koalisyonun büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki 'ittifak' karmaşası sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener ile yaptığı görüşmenin ardından İYİ Parti'den peş peşe çıkışlar geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat İde, CHP medyasının "ittifaka sıcak bakılıyor" haberlerini yalanlarken şehit yakınına ettiği küfürle hatırlanan Lütfü Türkkan ittifakın İYİ Parti'ye zarar vereceğini söyledi. İşte CHP ve İYİ Parti arasındaki yeni gerilimin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    İYİ Parti ve CHP arasında ipler geriliyor!

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde ağır bir yenilgi alan CHP ile İYİ Parti arasında 'gerilim' sürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama almak için peş peşe hamleler yapıyor.

    KILIÇDAROĞLU'NUN DEĞİŞİM SANCISI
    Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi. İmamoğlu ise "İktidar İçin Değişim" diyerek kurduğu internet sitesi ile savaşı alevlendirdi.

    Kaybedenler doymadı

    AKŞENER İSTİFALAR ARASINDA KURULTAYI YAPTI
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinde yaşanan ağır istifalarla boğuşurken Kurultay'ı aradan çıkarıp koltuğunu şimdilik korudu.

    Akşener Kurultay'da CHP ile daha önce yaptıkları ortaklıktan dolayı pişmanlık duyduğunu itiraf ederken geçtiğimiz hafta flaş bir gelişme yaşandı.



    KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'LE BİR ARAYA GELDİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.



    Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin yanısıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak'ın da görüştüğü öğrenildi.

    Bilindiği üzere Akın ve Akburak partilerinin Yerel Yönetim kanadına bakan isimler arasında...

    YEREL SEÇİM PAZARLIĞI; HESAP UZMANI İL DAĞITIYOR
    Takvim.com.tr yaşanan bu görüşmeyi yerel seçim pazarlığı ve Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'nu siyasetten silme planının parçası olarak yaptığını aktarmıştı.

    CHP YANDAŞI CUMHURİYET İL DAĞITILDIĞI DUYURDU
    CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan bir haberde ise iki lider arasında yaşanan yerel seçim pazarlığına dikkat çekildi.

        İyi Parti'nin Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerde kendi adaylarının desteklenmesini istediği CHP kulislerinde ise "Adana ve Mersin gibi büyükşehirleri İyi Parti'ye verebiliriz" düşüncesinin hakim oluğu iddia edildi.

        İYİ PARTİ'DEN PEŞ PEŞE ÇIKIŞLAR
        Yaşananların arından İyi Parti'den flaş çıkışlar geldi.

        KÜFÜRBAZ LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN: BÜYÜK ZARAR VERİR
        İttifak görüşmelerine ilişkin şehit yakınına ettiği ağır küfürle hatırlanan Lütfü Türkkan'dan flaş bir çıkış geldi.

        Lütfü Türkkan ittifakın İYİ Parti'ye zarar vereceğini söyledi.

        Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Türkkan, "İyi Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile tekrar ittifak yapması; bir kaç belediyenin alınmasına vesile olabilir, o belediyelerde görev alacak arkadaşları da mutlu edebilir. Ancak partinin bundan böyle müstakil olarak büyümesine çok büyük zarar verir. Bu da; ben ve benim gibi bu partiyi iktidar yapmak için yola koyulanların hiç arzu etmediği bir durumdur." dedi.

        MURAT İDE AÇIKLAMA YAPMIŞTI
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat İde, CHP'nin yayın organlarından Cumhuriyet'in "ittifaka sıcak bakılıyor" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

            İde, "Ne Sayın Burak Akburak ve Sayın Ahmet Akın arasındaki görüşmede, ne de, bir nezaket ziyaretinden ibaret Sayın Genel Başkanların görüşmesinde, yerel seçimler üzerine konuşma geçmemiş, hatta bu konu gündeme dahi gelmemiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, her konuda olduğu gibi, önümüzdeki süreçle ilgili olarak da, açık ve şeffaf bir yol haritası ile hareket edecektir" iddiasında bulundu.


            SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?
            Peki, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisini bir araya getiren görüşme öncesinde neler olmuştu?

            Bunun için İYİ Partili Koray Aydın'ın yandaş SÖZCÜ'den Ruhat Mengi'ye verdiği röportajın alt metnine dikkat çekmekte fayda var...



            "CHP VE İYİ PARTİ SEÇİM İŞ BİRLİĞİNİ ZAMAN VE ŞARTLAR BELİRLEYECEK"
            "CHP-İYİ Parti seçim iş birliğini zaman ve şartlar belirleyecek" başlığıyla yayınlanan röportajda Aydın, "İş birliği gündem olursa oturulur, konuşulur, elbette bunları dikkate alırız" ifadelerini kullandı.



            İYİ PARTİ'DEN CHP'YE "DİYALOĞA AÇIĞIZ" MESAJI
            Koray Aydın "Biz İYİ Parti olarak siyasette kapı kapatan değil, yol bulan, yol açan bir partiyiz" dedi, "Biz diyaloğa açığız, konuşabiliriz" sözleriyle CHP'ye mesaj verdi.
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            Türk Telekom
            Haberler Güncel İYİ Parti ve CHP arasında ipler geriliyor! Peş peşe ittifak çıkışı: Büyük zarar verir
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