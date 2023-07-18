Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde ağır bir yenilgi alan CHP ile İYİ Parti arasında 'gerilim' sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu sağlama almak için peş peşe hamleler yapıyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN DEĞİŞİM SANCISI
Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi. İmamoğlu ise "İktidar İçin Değişim" diyerek kurduğu internet sitesi ile savaşı alevlendirdi.
AKŞENER İSTİFALAR ARASINDA KURULTAYI YAPTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise partisinde yaşanan ağır istifalarla boğuşurken Kurultay'ı aradan çıkarıp koltuğunu şimdilik korudu.
Akşener Kurultay'da CHP ile daha önce yaptıkları ortaklıktan dolayı pişmanlık duyduğunu itiraf ederken geçtiğimiz hafta flaş bir gelişme yaşandı.
KILIÇDAROĞLU, AKŞENER'LE BİR ARAYA GELDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinin yanısıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile İYİ Partili mevkidaşı Burak Akburak'ın da görüştüğü öğrenildi.
Bilindiği üzere Akın ve Akburak partilerinin Yerel Yönetim kanadına bakan isimler arasında...
YEREL SEÇİM PAZARLIĞI; HESAP UZMANI İL DAĞITIYOR
Takvim.com.tr yaşanan bu görüşmeyi yerel seçim pazarlığı ve Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'nu siyasetten silme planının parçası olarak yaptığını aktarmıştı.
CHP YANDAŞI CUMHURİYET İL DAĞITILDIĞI DUYURDU
CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan bir haberde ise iki lider arasında yaşanan yerel seçim pazarlığına dikkat çekildi.