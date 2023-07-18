İde, "Ne Sayın Burak Akburak ve Sayın Ahmet Akın arasındaki görüşmede, ne de, bir nezaket ziyaretinden ibaret Sayın Genel Başkanların görüşmesinde, yerel seçimler üzerine konuşma geçmemiş, hatta bu konu gündeme dahi gelmemiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, her konuda olduğu gibi, önümüzdeki süreçle ilgili olarak da, açık ve şeffaf bir yol haritası ile hareket edecektir" iddiasında bulundu.



SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Peki, Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener ikilisini bir araya getiren görüşme öncesinde neler olmuştu?



Bunun için İYİ Partili Koray Aydın'ın yandaş SÖZCÜ'den Ruhat Mengi'ye verdiği röportajın alt metnine dikkat çekmekte fayda var...





"CHP VE İYİ PARTİ SEÇİM İŞ BİRLİĞİNİ ZAMAN VE ŞARTLAR BELİRLEYECEK"

"CHP-İYİ Parti seçim iş birliğini zaman ve şartlar belirleyecek" başlığıyla yayınlanan röportajda Aydın, "İş birliği gündem olursa oturulur, konuşulur, elbette bunları dikkate alırız" ifadelerini kullandı.





İYİ PARTİ'DEN CHP'YE "DİYALOĞA AÇIĞIZ" MESAJI

Koray Aydın "Biz İYİ Parti olarak siyasette kapı kapatan değil, yol bulan, yol açan bir partiyiz" dedi, "Biz diyaloğa açığız, konuşabiliriz" sözleriyle CHP'ye mesaj verdi.

