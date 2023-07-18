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    • 18.07.2023 12:01
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    • 18.07.2023 12:01
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    Son dakika: CHP'nin tek bildiği taş yontmak! Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası Heykel Sempozyumu'na hazırlanıyor

    Son dakika haberleri... Vatandaşa hizmetten bihaber CHP'li belediyelerin heykel aşkı bitmek bilmiyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde sorunların çözümü için beklerken CHP'li Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası Heykel Sempozyumu'na hazırlanıyor.

    İHA
    CHP’li belediye yine heykel peşinde

    CHP'li belediyelerin inatla sürdürdüğü heykel hizmetleri bir türlü son bulmuyor.

    Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde sorunların çözümü için beklerken CHP'li belediyeler tam tersi uygulamaları devreye sokuyor.

    Bu kapsamda son heykelin adresi ise bir kez daha İzmir olmuştu.

    TUNÇ SOYER İZMİR'E BİR ATATÜRK HEYKELİ DAHA DİKTİ
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'in Çaylı Mahallesi'ne Atatürk heykeli kazandırdı.

    2,7 metre yüksekliğindeki Atatürk heykelinin açılışı, Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapıldı.

    SIRA BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDE: ULUSLARARASI HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞLIYOR
    İzmir'deki heykelin ardından bu kez de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi ortaklığında düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24'üncü kez kapılarını açıyor.

    26 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde Uluslararası Heykel Sempozyumu düzenlenecek.

        HEYKELTIRAŞLAR 5 AĞUSTOS'A KADAR ÇALIŞACAK
        Sempozyuma katılacak heykeltıraşlar etkinlik sonuna kadar heykel yapacak.

        Heykel sempozyumunun yanı sıra fotoğraf, dans ve el sanatlı çalışmaları da gerçekleştirilecek.

        Ayrıca çeşitli sanatçıların katılacağı konserler de düzenlenecek.

        5 Ağustos'ta sona erecek sempozyumda yapılacak heykeller daha sonra Uluslararası Heykel Sempozyumu Sergisi adı altında etkinlik yapılacak.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Son dakika: CHP'nin tek bildiği taş yontmak! Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası Heykel Sempozyumu'na hazırlanıyor
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