Son dakika: CHP'nin tek bildiği taş yontmak! Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası Heykel Sempozyumu'na hazırlanıyor

CHP'li belediyelerin inatla sürdürdüğü heykel hizmetleri bir türlü son bulmuyor.
Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde sorunların çözümü için beklerken CHP'li belediyeler tam tersi uygulamaları devreye sokuyor.
Bu kapsamda son heykelin adresi ise bir kez daha İzmir olmuştu.
TUNÇ SOYER İZMİR'E BİR ATATÜRK HEYKELİ DAHA DİKTİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'in Çaylı Mahallesi'ne Atatürk heykeli kazandırdı.
2,7 metre yüksekliğindeki Atatürk heykelinin açılışı, Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapıldı.
SIRA BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDE: ULUSLARARASI HEYKEL SEMPOZYUMU BAŞLIYOR
İzmir'deki heykelin ardından bu kez de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi ortaklığında düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24'üncü kez kapılarını açıyor.
26 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde Uluslararası Heykel Sempozyumu düzenlenecek.