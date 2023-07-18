Son dakika: CHP'nin tek bildiği taş yontmak! Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası Heykel Sempozyumu'na hazırlanıyor

CHP'li belediyelerin inatla sürdürdüğü heykel hizmetleri bir türlü son bulmuyor.

Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde sorunların çözümü için beklerken CHP'li belediyeler tam tersi uygulamaları devreye sokuyor.

Bu kapsamda son heykelin adresi ise bir kez daha İzmir olmuştu.