Başkan Erdoğan'dan 'Mehmet Akif'li 15 Temmuz mesajı: ''Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz! Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz”

Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.
Türkiye Yüzyılı'nını kahramanı olan 252 vatan evladı o ihanet gecesinde şehadet şerbeti içti.
"7 DEĞİL 70 YIL GEÇSE DE UNUTTURMAYACAĞIZ"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz bizim onurumuz, haysiyetimiz, şeref madalyamız, istiklal beyannamemizdir" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan Başkan Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"MİLLET OLARAK KIYAMA NASIL KALKILACAĞINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK"
15 Temmuz'un nesilden nesile anltaılacak büyük bir detan olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millî iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Millet olarak kıyama nasıl kalkılacağını, nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın, bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebildiğini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.