Başkan Erdoğan'dan 'Mehmet Akif'li 15 Temmuz mesajı: ''Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz! Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz”

Öte yandan Başkan Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



"MİLLET OLARAK KIYAMA NASIL KALKILACAĞINI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK"

15 Temmuz'un nesilden nesile anltaılacak büyük bir detan olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millî iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Millet olarak kıyama nasıl kalkılacağını, nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın, bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebildiğini ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.