Başkan Erdoğan ve ailesi hedefteydi... Bilal Erdoğan 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı: Helikopterler namlusunu bize doğrulttu

Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.
Türkiye Yüzyılı'nını kahramanı olan 252 vatan evladı şehadet şerbeti içerek toprağa düştü.
BAŞKAN ERDOĞAN VE AİLESİ HEDEFTEYDİ
Milletin iradesine kastedilen kanlı gecede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi cuntacıların hedefindeydi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarını ilk kez anlattı.
SABAH'ta yer alan habere göre; Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten İstanbul'a gelmesi, aslında tankın üstüne çıkmaktan çok daha riskli bir şeydi bence. Savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yapmış oldu" ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:
İSTANBUL'A GELME KARARI VERMİŞTİ
"15 Temmuz gecesi biz ailemle birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın Tarabya yerleşkesindeydik. Çocuklar o zaman ufaktı. Çocukları yatırma saatiydi. Arkadaşlarımdan bir iki mesaj geldi. Bir iki fotoğraf karesi... Saat herhalde 21.30-22.00 arasıydı. 'Ne oluyor?', 'Ne gidiyor' derken, o sırada tabii Cumhurbaşkanımız Marmaris'te. Bende bir meyil var. Yeterince bir şey için gayret göstermeden Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istemiyorum. Başka arkadaşlarımdan, bilme ihtimali olan insanlara mesaj atıyorum, öğrenmeye çalışıyorum.
"SELÇUK BAYRAKTAR YANIMIZA GELDİ..."
Bu esnada Selçuk beyler (Selçuk Bayraktar) ve aileden Avrupa Yakası'nda oturan bireyler yanımıza geldiler. Cumhurbaşkanımızla haberleşmeye başladık. Cumhurbaşkanımız çok erkenden İstanbul'a gelme kararını vermişti. Onu öğrendik. Tarabya'nın üzerinde F-16'lar uçuyor."