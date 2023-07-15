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    • 15.07.2023 22:08
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    Şehitler unutulmadı! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi. Öte yandan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Taksim Meydanı'na 360 derece görsel deneyim alanı kuruldu.

    takvim.com.tr
    Haydarpaşa ve Galata’da 15 Temmuz ’mapping’ Gösterisi

    Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.



    Türkiye Yüzyılı'nını kahramanı olan 252 vatan evladı o ihanet gecesinde şehadet şerbeti içti.


    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz bizim onurumuz, haysiyetimiz, şeref madalyamız, istiklal beyannamemizdir" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.



    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel 'mapping' gösterisi düzenledi.



        TAKSİM MEYDANI'NA 360 DERECE GÖRSEL DENEYİM ALANI KURULDU
        Öte yandan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Taksim Meydanı'na 360 derece görsel deneyim alanı kuruldu.



        İletiişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Taksim Meydanı'na 360 derece görsel deneyim alanı kuruldu. Alandaki ekranlarda 3 boyutlu olarak 15 Temmuz mücadelesi ve Türkiye Yüzyılının Kahramanları'nın hikayeleri gösterime sunuldu" ifadeleri kullanıldı.

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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Güncel Şehitler unutulmadı! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi
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