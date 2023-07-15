Şehitler unutulmadı! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi





İletiişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Taksim Meydanı'na 360 derece görsel deneyim alanı kuruldu. Alandaki ekranlarda 3 boyutlu olarak 15 Temmuz mücadelesi ve Türkiye Yüzyılının Kahramanları'nın hikayeleri gösterime sunuldu" ifadeleri kullanıldı.

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