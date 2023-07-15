Şehitler unutulmadı! Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi

Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.
Türkiye Yüzyılı'nını kahramanı olan 252 vatan evladı o ihanet gecesinde şehadet şerbeti içti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz bizim onurumuz, haysiyetimiz, şeref madalyamız, istiklal beyannamemizdir" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Haydarpaşa Gar Binası ve Galata Kulesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel 'mapping' gösterisi düzenledi.