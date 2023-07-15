15 Temmuz 2016 ruhuyla yeniden meydanlara: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi'nde milletle buluşacak

FETÖ'cü darbecilere karşı korumasının 251 vatan evladının canları ve kanları ile vatanı savunmasının üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe ihanetine karşı devlet millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir destan yazan Türkiye, aynı inanç ile Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anacak.

AYNI RUH VE BİLİNÇLE

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde ülke genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar aynı ruh ve bilinç ile meydanlara akın edecek.