Köprüdeki direnişin öncülerinden gazi Halil Aslan kanlı geceyi anlattı: Buradaki başarı bütün topluma ait
FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde askerlerin bulunduğu alana doğru tek başına ilerlerken açılan ateş sonucu ağır yaralanan 72 yaşındaki gazi Halil Aslan'ın, o kanlı gecedeki anıları hala taze. 15 Temmuz 2016'da düzenlediği darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaşananlar, kalkışmanın kritik adımlarını oluşturdu. Öte yandan 15 Temmuz gecesi İstanbul'da yaşananlar darbe girişiminin kilit noktası oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hafızalara kazınan birçok olayın yaşandığı, askerlerin halkın üzerine kurşun yağdırdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki vahşet, hain kalkışmanın unutulmayan görüntüleri arasında yer aldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylar sırasında köprüye giden Aslan, yaylım ateşinin başladığı 01.26'da ellerini kaldırarak tek başına tankların bulunduğu alana doğru ilerledi.
UZUN BİR TEDAVİ SÜRECİ YAŞADI
Bu sırada açılan ateş sonucu önce ayağından yaralanan Aslan, yere düşerken bu kez de sırtından vuruldu. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Aslan'a bir süre yardım ulaştırılamadı. Sonrasında köprüdeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırılan Aslan, uzun bir tedavi süreci yaşadı.
HİS KAYBI VE DİZ ALTINDA DA HAREKET ENGELİ BULUNUYOR
Sırtından aldığı kurşun omuriliğine ve bağırsaklarına zarar veren Aslan, sağ bacağından da tedavi oldu. 4 gün yoğun bakım ünitesinde kalan ardından 4 ay hastanede tedavisi devam eden Aslan, geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuşsa da sağ ayak bileğinin alt kısmında his kaybı ve diz altında da hareket engeli bulunuyor. Yaşadığı o kanlı geceyi anlatan gazi Halil Aslan, darbeyi öğrenir öğrenmez Üsküdar'daki evinden sokağa çıktığını söyledi.
"TANKLAR GELİNCE MİLLET GALEYANA GELDİ"
Köprüye giden yolun polisler tarafından kesildiğini aktaran Aslan, şöyle devam etti: "Polislere 'Yolu açın, darbeyi ancak halk önler. Siz askerle çatışamazsınız, bırakın halk yürüsün' dedim. Polis, 'Sorumluluğu üstüme alamam' dedi. O sırada yukarıdan aşağıya 2 tank geçmeye başladı. Tanklar gelince millet galeyana geldi, kimi küfretti kimi taşları tanklara atmaya başladı. O zaman millet yürüdü, ben de en önde yürüdüm. Biraz yürüdükten sonra bir dönüp baktım arkama, insanlar biraz yavaşlamaya başlamıştı. Sonra tekrar döndüm, 'Ben bir daha asla arkama bakmayacağım. Tek başıma da olsa yürüyeceğim' dedim. Köprüye kadar yürüdüm ama köprüye gelirken sürekli tank atışları, top atışları var, makineli sesleri geliyor. Kendi kendime 'Bunlar bizi korkutmak istiyorlar ama ben korkmayacağım' diyorum, telkinde bulunuyorum."