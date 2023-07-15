Köprüdeki direnişin öncülerinden gazi Halil Aslan kanlı geceyi anlattı: Buradaki başarı bütün topluma ait

"TANKLAR GELİNCE MİLLET GALEYANA GELDİ"

Köprüye giden yolun polisler tarafından kesildiğini aktaran Aslan, şöyle devam etti: "Polislere 'Yolu açın, darbeyi ancak halk önler. Siz askerle çatışamazsınız, bırakın halk yürüsün' dedim. Polis, 'Sorumluluğu üstüme alamam' dedi. O sırada yukarıdan aşağıya 2 tank geçmeye başladı. Tanklar gelince millet galeyana geldi, kimi küfretti kimi taşları tanklara atmaya başladı. O zaman millet yürüdü, ben de en önde yürüdüm. Biraz yürüdükten sonra bir dönüp baktım arkama, insanlar biraz yavaşlamaya başlamıştı. Sonra tekrar döndüm, 'Ben bir daha asla arkama bakmayacağım. Tek başıma da olsa yürüyeceğim' dedim. Köprüye kadar yürüdüm ama köprüye gelirken sürekli tank atışları, top atışları var, makineli sesleri geliyor. Kendi kendime 'Bunlar bizi korkutmak istiyorlar ama ben korkmayacağım' diyorum, telkinde bulunuyorum."