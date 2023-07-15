Hainlerin hedefi Turkuvaz Medya'yı susturmaktı! 15 Temmuz'da darbecilerden alçak talimat: Ezin, vurun

FETÖ'cü hainler; 15 Temmuz gecesi, Topkule Kışlası'ndaki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan askeri birlikleri harekete geçirdi. Kamu kurumları başta olmak üzere stratejik yerleri işgal eden FETÖ'nün bir diğer hedefi Turkuvaz Medya Grubu oldu.
FETÖ'cü alçakların kirli yüzünü gözler önüne seren A Haber ve Sabah Gazetesi'nin işgal edilmesi talimatı verildi. Amaç, milli ve yerli bir medyanın susturulmasıydı.
DARBECİLER AŞAMADI
Saat gece 12 sularında 3 Land araç kışladan çıkış yaptı. Ancak beklenmedik bir duvarla karşılaştılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere direnmek için yollara çıkan vatandaşlar ile polisler darbecilerin yolunu kapatmıştı.
Onlardan biri de seramik ustası Servet Asmaz'dı. 4 çocuk babası Servet Asmaz (44), Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine Boğaziçi Köprüsü'ne gitmek için yola koyuldu. Ardından TEM Otoyolu'ndaki kalabalığın içerisine girdi.
TUGAYA GERİ DÖNDÜLER
Turkuvaz Medya binasına bir türlü ulaşamayan hainler, kalabalığın dağılmaması üzerine G3 piyade tüfekleriyle halkın üzerine ateş açtı. "Darbecilere geçit vermem!" diyen Servet Asmaz, doğrudan vuruldu. 4 çocuk babası Asmaz, kaldırıldığı hastanede şehadet şerbetini içti.
Yolarına bir süre daha devam eden darbecilerin önü daha sonra Seyrantepe'de tekrar kesildi. Bu seferki kalabalık çok daha fazlaydı.
KAHRAMANLIK DESTANI
Sabah gazetesini haberine göre; 19 kişilik birlik, Turkuvaz Medya'yı işgale gidemeyince tugaya geri dönmek zorunda kaldı. Kışlada görevli Kurmay Albay Sait Ertürk ile Albay Davut Ala, tugaya geri dönen darbecileri etkisiz hale getirmek için karşı harekat başlattı.