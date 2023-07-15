Hainlerin hedefi Turkuvaz Medya'yı susturmaktı! 15 Temmuz'da darbecilerden alçak talimat: Ezin, vurun

FETÖ'cü hainler; 15 Temmuz gecesi, Topkule Kışlası'ndaki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan askeri birlikleri harekete geçirdi. Kamu kurumları başta olmak üzere stratejik yerleri işgal eden FETÖ'nün bir diğer hedefi Turkuvaz Medya Grubu oldu.

FETÖ'cü alçakların kirli yüzünü gözler önüne seren A Haber ve Sabah Gazetesi'nin işgal edilmesi talimatı verildi. Amaç, milli ve yerli bir medyanın susturulmasıydı.

DARBECİLER AŞAMADI

Saat gece 12 sularında 3 Land araç kışladan çıkış yaptı. Ancak beklenmedik bir duvarla karşılaştılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere direnmek için yollara çıkan vatandaşlar ile polisler darbecilerin yolunu kapatmıştı.