15 Temmuz 7. yılında, Türkiye ilk günkü gibi kıyamda! Yurdun dört bir yanında demokrasi nöbeti: Şehitler rahmetle anıldı





ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi. Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar da eşlik etti.



Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.



Başkentteki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla her yaştan çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müze, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.

Saat 09.00'da açılan müzede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananlar, özel ses ve görsel efektlerle ziyaretçilere yeniden hatırlatıldı.

Vatandaşlar, müzede yer alan, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" adlı salonları gezerek birlik ruhunu yeniden yaşadı.