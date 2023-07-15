15 Temmuz 7. yılında, Türkiye ilk günkü gibi kıyamda! Yurdun dört bir yanında demokrasi nöbeti: Şehitler rahmetle anıldı

Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.
Türkiye Yüzyılı'nını kahramanı olan 252 vatan evladı o ihanet gecesinde şehadet şerbeti içti.
"7 DEĞİL 70 YIL GEÇSE DE UNUTTURMAYACAĞIZ"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz bizim onurumuz, haysiyetimiz, şeref madalyamız, istiklal beyannamemizdir" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan yurdun dört bir yanında 15 Temmuz anmaları yapıldı.
İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası'nda 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi.
Beylerbeyi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli iradeyle kucaklaştı. 15 Temmuz'un aziz şehitleri anıldı.
15 TEMMUZ SANCAK KOŞUSU ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ'NDE YAPILDI
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılı anma etkinlikleri kapsamında organize edilen 15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı.
81 ilde eş zamanlı başlayan organizasyon, İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlendi. 39 ilçeden 400 sporcunun katıldığı organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sporcular ve vatandaşların ellerinde bayraklarla koşuya katılması renkli görüntülere sahne oldu.
ANKARA
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi. Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar da eşlik etti.
Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.
Başkentteki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla her yaştan çok sayıda vatandaşı ağırladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müze, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.
Saat 09.00'da açılan müzede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananlar, özel ses ve görsel efektlerle ziyaretçilere yeniden hatırlatıldı.
Vatandaşlar, müzede yer alan, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" adlı salonları gezerek birlik ruhunu yeniden yaşadı.