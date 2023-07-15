Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2023 23:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 00:28
    ABONE OL

    15 Temmuz 7. yılında, Türkiye ilk günkü gibi kıyamda! Yurdun dört bir yanında demokrasi nöbeti: Şehitler rahmetle anıldı

    15 Temmuz'daki 'diriliş' destanı 7. yılını geride bıraktı. Aziz şehitler rahmetle anılırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" mesajı verdi. Öte yandan yurdun dört bir yanında 15 Temmuz anmaları yapıldı. Milyonlar ilk günkü ruh ve bilinçle vatan nöbetine durdu. Takvim.com.tr yurttan 15 Temmuz manzaralarını sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    15 Temmuz’da Türkiye ilk günkü gibi kıyamda!

    Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

    Türkiye Yüzyılı'nını kahramanı olan 252 vatan evladı o ihanet gecesinde şehadet şerbeti içti.

    "7 DEĞİL 70 YIL GEÇSE DE UNUTTURMAYACAĞIZ"
    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz bizim onurumuz, haysiyetimiz, şeref madalyamız, istiklal beyannamemizdir" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

    Öte yandan yurdun dört bir yanında 15 Temmuz anmaları yapıldı.



    İSTANBUL
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Haydarpaşa Gar Binası'nda 15 Temmuz'a özel 'mapping' gösterisi düzenledi.



    Beylerbeyi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli iradeyle kucaklaştı. 15 Temmuz'un aziz şehitleri anıldı.

    15 TEMMUZ SANCAK KOŞUSU ÜMRANİYE MİLLET BAHÇESİ'NDE YAPILDI
    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılı anma etkinlikleri kapsamında organize edilen 15 Temmuz Sancak Koşusu yapıldı.

    81 ilde eş zamanlı başlayan organizasyon, İstanbul'da Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlendi. 39 ilçeden 400 sporcunun katıldığı organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi. Sporcular ve vatandaşların ellerinde bayraklarla koşuya katılması renkli görüntülere sahne oldu.



    ANKARA
    Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi. Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar da eşlik etti.

    Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

    Başkentteki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla her yaştan çok sayıda vatandaşı ağırladı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müze, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.

    Saat 09.00'da açılan müzede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananlar, özel ses ve görsel efektlerle ziyaretçilere yeniden hatırlatıldı.

    Vatandaşlar, müzede yer alan, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" adlı salonları gezerek birlik ruhunu yeniden yaşadı.



        İZMİR
        Hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7'nci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, İzmir'de binlerce kişinin katılımıyla anılmaya başlandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Konak Meydanı alanını doldurdu.

        15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7'nci yılında, Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir'de de gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı.

        TRAKYA
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

        Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sancak teslim töreni yapıldı. Vali Vekili Sıdkı Zehin, sancağı teslim aldı. Zehin, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının canlandığı, kurtuluş mücadelesi ruhunun yeniden şahlandığı zafer günü olduğunu vurguladı.

        KIRKLARELİ
        Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından programda Hızırbey Camisi Müezzim Kayyımı Adem Demircioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmanın izlenmesi sonrası Hızırbey Camisi Müezzini Necmettin Ötün, "Şehitler Kasidesi"ni okudu.

        TEKİRDAĞ
        Sahil dolgu alanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da devletin ve milletin, hain bir saldırıya maruz kaldığını ve millet iradesinin gasp edilmeye çalışıldığını söyledi.

        Tekirdağ'ın ilçelerinde de anma programı düzenlendi.



        ÇANAKKALE
        Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Ardından 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve milli birlik yürüyüşü başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, İnönü Caddesi, Balıkesir Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddelerini takiben İskele Meydanı'nda son buldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerden havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. İskele Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda sancak teslim töreni gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim Tilavetinin ardından, 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.



        KARS
        Kars'ta 15 Temmuz hain darbe girişimin 7'nci yıl dönümünde yüzlerce Karslı bayraklarla demokrasi meydanını koştu.

        Kars Kalesi Bedesten Bölgesi'nde araç kortejinin ardından kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte ellerinde bayraklarla yürüyen yüzlerce vatandaş demokrasi meydanında düzenlenen programa katıldı.



            ESKİŞEHİR
            Eskişehir'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

            Eskişehir Valiliğinin önünde gerçekleştirilen program, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'i tilavetiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile Millete Sesleniş konuşması yaptı.

            Programa Vali Yardımcısı Kubilay Ant, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ile siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



            KONYA, KARAMAN, AKSARAY...
            Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Mevlana Meydanı'nda toplandı.

            Aksaray'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

            15 Temmuz darbe girişiminin 7'ncı yılı dolayısıyla vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla anıt önünde toplandı. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, "FETÖ'cülerin haince tertip ettiği 15 Temmuz darbe girişimi hafızalarda tazeliğini koruyor. Kalpte iz bırakmazsanız hafızada hiçbir şekilde yer almaz. Biz bir daha böyle kalkışmalara müsaade etmemek için her zaman çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, bayrak bilincini birlikte yaşamak şuurunu bu toprakların hangi bedellere kazanıldığını anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımız bu düstur ile büyürlerse nereden gelirse gelsin, her türle tehdit ile mücadele edebilirler. Onun için 7 yıl değil 70 yılda geçse bizler 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biz bugün burada tüm Aksaraylılar olarak 15 Temmuz hain kalkışma eylemini kınamak, şehitlerimizi yad etmek için ve gazilerimizi anmak için birlikte bulunuyoruz" dedi.



            15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MARMARİS'TE ANILDI
            15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi.



                AĞRI'DA "15 TEMMUZ SANCAK KOŞUSU" DÜZENLENDİ
                Ağrı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sancak Koşusu düzenlendi.

                Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" sloganıyla 15 Temmuz Sancak Koşusu gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan "Sancak Koşusu" Türkiye'de eş zamanlı olarak Ağrı'da da Vali Konağı önünden başladı. 25 sporcunun katılımı ile gerçekleşen koşu, Abide Meydanı'nda sona erdi. Her yıl düzenli olarak yapılması planlanan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sancak Koşusunda kıyasıya mücadele eden sporcular milli birlik ve mücadele mesajı verdi. Vatandaşlar, ay yıldızlı sancağı elden ele taşıyarak güzel görüntüler oluşturan sporculara alkışlarıyla destek verdi. Koşunun finalinde sancağı en son taşıyan Milli sporcu Hasibe Demir, Şanlı Sancağı Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak'a teslim etti. Sancağı teslim alan Budak, Milli Sporcuları tebrik ederek belgelerini takdim etti.



                SAMSUN
                Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Sevgi Yeşilyurt ile Muhammet Ali Aksu, Samsun'un Alaçam ilçesindeki kabirleri başında anıldı.

                Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Yeşilyurt'un annesi Gülbeyaz Yeşilyurt ile Aksu'nun ailesine evlerinde ziyarette bulundu.

                Daha sonra Doyran Mahallesi Mezarlığı'nda Yeşilyurt ve Aksu'nun yanı sıra Kurtuluş Savaşı gazisi Arif Zengin'in kabirlerini ziyaret eden Dağlı ve beraberindekiler, dua etti.

                Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Yakakent İlçe Müftüsü Fatih Çakır'ın dua etmesinin ardından program son buldu.



                ŞANLIURFA
                Şanlıurfa'da, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanları için Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

                15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak için düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

                Mevlit programına; Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi. Cami çıkışında, vatandaşlara mevlit dolayısıyla çeşitli ikramlarda bulunuldu.



                Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile katıldı.



                BURSA
                Tarihi Heykel Meydanı'nda bir araya gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurum ve kuruluş müdürleriyle vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na "15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

                Söz konusu meydandaki anma programında konuşan Canbolat, 15 Temmuz'da millet olarak verilen mücadelenin, ezelden beri hür yaşayan ve hür olmayı karakter haline getiren Türk milletinin hiçbir vakit işgallere, yıkımlara ve darbelere boyun eğmediğinin ve eğmeyeceğinin en net biçimde ifadesi olduğunu söyledi.



                    BALIKESİR
                    Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

                    Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

                    Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı konuşmada, 7 yıl önce yaşanan darbe girişiminin unutulmaması, meydanların dolu kalması gerektiğini söyledi.

                    Meydana gelen vatandaşlara teşekkür eden Şıldak, "Hüznün ve kederin asla esiri olmayacağız. Bugün biz millet olarak bir zaferi kutluyoruz. Bu bir demokrasi zaferidir. Demokrasi kazandı ve milletin dediği oldu. Milli birliğimiz ve bütünlüğümüz sayesinde kazandık." dedi.


                    BİLECİK
                    Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, şehitler adına saygı duruşunda bulundu.

                    İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Kemal Kızılkaya, Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve kurum temsilcileri, 15 Temmuz Şehitleri'nin isimlerinin bulunduğu bölüme karanfil bıraktı.

                    Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar Türk bayraklarıyla yürüdü.

                    Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu'na katılan sporcular tarafından Kızılkaya'ya Türk bayrağı teslim edildi. Kızılkaya, sporculara teşekkür belgesi takdim etti.

                    KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
                    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı gerçekleştirildi.

                    Türk Büyükelçiliği tarafından başkent Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen programa, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve vatandaşlar katıldı.

                    Sela verilmesiyle başlayan programda, şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

                    Programın sonunda vatandaşlara limonata ve tatlı ikramında bulunuldu.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    15 Temmuz’u 70 yıl geçse de unutturmayacağız
                    Haberler Güncel 15 Temmuz 7. yılında, Türkiye ilk günkü gibi kıyamda! Yurdun dört bir yanında demokrasi nöbeti: Şehitler rahmetle anıldı
                        loading
                        SON DAKİKA