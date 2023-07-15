Diriliş destanı 7 yaşında! Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde milli iradeyle kucaklaştı: 15 Temmuz'u 7 değil 70 yıl geçse de unutturmayacağız

FETÖ'cü darbecilere karşı korumasının 251 vatan evladının canları ve kanları ile vatanı savunmasının üzerinden 7 yıl geçti.
15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe ihanetine karşı devlet millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir destan yazan Türkiye, aynı inanç ile Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını andı.
DARBECİLERE GEÇİT VEREMEYEN TÜM KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI | VİDEO
Başkan Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.
BEYLERBEYİ'NDE MİLLİ İRADEYLE KUCAKLAŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katıldı.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarına şükranlarını sunarken, 15 Temmuz'un 7. yılında, 85 milyon olarak yine tek yürek ve tek bilek olduklarını söyledi.
Şehitleri anmak ve milli irade zaferini kutlamak üzere bir arada olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Bin yıllık şüheda topraklarını, 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan, devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza, Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
İstikbal mücadelesinin şanlı sayfalarından birinin daha selamlandığı bu anlamlı günde okudukları dualar ve hatmi şeriflerle şehitlerin aziz ruhlarını şad edenlere teşekkür eden Erdoğan, "Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz harekatlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri buradan minnetle anıyorum. Rabb'im şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.
Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyenlere de teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden, 'Türkiye'ye halel gelmesin' diye dua eden vatandaşlarıma, Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum." sözlerini sarf etti.
"HAYSİYET FUKARALARINI UNUTMADIK, UNUTMUYORUZ"
"Biz, şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu toprakların üstünde olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse, onların canlarına kastedenleri unutmamak da bizim görevimizdir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtardığı o tarihi gecede, kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza, silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz."
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında konuşan Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrar yaşanır." dediğini, şair Mehmet Akif Ersoy'un ise "İbret almayanlar için tarihin tekerrür edeceği" ikazında bulunduğunu dile getirdi.
Erdoğan, acılardan süzülüp gelen bu uyarıların kulak ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, "Eğer 15 Temmuz'u unutursak şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep etmiş, masumların hakkını çiğnetmiş oluruz. Unutursak, abdestini alarak ihanet çetelerinin karşısına dikilen her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak, Allah korusun, benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Sadece bununla kalmaz, yeni ihanet teşebbüslerini cesaretlendirir, daha büyük sıkıntılara düçar oluruz." ifadelerini kullandı.
"Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş, daha sinsi bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız." diyen Erdoğan, bu amaçla 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettiklerini dile hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 15 Temmuz'da ülke genelinde düzenledikleri çeşitli programlarla bu günü tarihteki yerine uygun bir şekilde idrak ettiklerini, bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u, şehitleri andıklarını çünkü onları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.
Gazilere minnet duygularını ifade ettiklerini, o gece kanla yazılan destanı tekrar hatırladıklarını ve hatırlattıklarını söyleyen Erdoğan, "Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde bir kez daha ilan ediyorum; Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.
"15 TEMMUZ, MİLLİ İRADENİN DEKLARASYONU, İSTİKLAL BEYANNAMESİDİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletlerin tarihinde bazı dönüm noktaları bulunduğunu, 15 Temmuz'un kendileri açısından böyle bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.
15 Temmuz'un, üzerinde yaşadıkları Anadolu topraklarını 1000 yıllık vatan yapma ve 200 yıllık beka mücadelelerinin en önemli safhalarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir kez daha hatırlatmak isterim ki biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, aynı zamanda milletçe nesilden nesle, şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Bunu hep beraber yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu, işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millet olarak kıyama nasıl kalkılacağını, nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim onurumuzdur, haysiyetimizdir, şeref madalyamızdır. 15 Temmuz milli iradenin deklarasyonu, istiklal beyannamesidir."
"AZİZ MİLLETİMİZ TEK CEPHE OLARAK HAİNLERE CANI PAHASINA 'DUR' DEMİŞTİR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayetin tamamının eşine az rastlanan bir direnişe sahne olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu, temiz alınlarına dayanan namlulara aldırmayıp, ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir. Bu, ömürlerinin baharında tankların, tüfeklerin, kurşunların karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir. Bu, çoluk çocuğunun rızkını, tarlasının bir yıllık hasadını, kamyonunun, traktörünün lastiğini yakıp, darbecileri durdurmaya çalışanların direnişidir. Bu, minarelerimizden yükselen selalarla sokaklara akın edip, meydanlarda demokrasi nöbeti tutan milletimizin direnişidir. Bu, istiklal ve istikbalini terör örgütlerinin insafına, tasarrufuna bırakmamak için can verenlerin, şehadet şerbetini içenlerin direnişidir. Bu, yüzünü Türkiye'ye dönmüş, kalbini Türkiye'ye açmış, ümidini Türkiye'ye bağlamış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir. Gayesi, vicdanı, sevinmesi, acısı bir olan aziz milletimiz, tek cephe olarak hainlere canı pahasına 'dur' demiştir."
"İSTANBUL'DAN ANKARA'YA, AY YILDIZLI AL BAYRAĞI KEFENİ YAPANLARIN VATAN AŞKINI UNUTAMAYIZ"
Mehmet Akif Ersoy'un, "Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Mehmet Akif'in dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır. Çünkü bu cephede 85 milyonun maşeri vicdanı vardır. Bıyığı daha yeni terlemiş pırıl pırıl gençlerin samimiyeti vardır. Hanımlar, unutmayın burada Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların, Kara Fatma'ların fedakarlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Şehit polis Cennet kızımızı böyle görüyorum. Onlar yılmadılar ve şehadete yürüdüler. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Ellerine bayraklarını almış, hainlere karşı koyan kadınlarımızın cesaretini unutamayız. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanını unutamayız. Ölüm kusan silahlara göğüslerini siper eden kahramanların azmini unutamayız. İstanbul'dan Ankara'ya, ay yıldızlı al bayrağı kefeni yapanların vatan aşkını unutamayız. Siyasi farklılıklarını bir yana bırakıp, omuz omuza verenlerin basiretini unutamayız. Türkiye'yi bir işgal girişiminden kurtaran bu cephe var oldukça Allah'ın izniyle kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. Kardeşlerim, ben sizlere inanıyorum. Sizlerle beraber biz bu yolda çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz."
Hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz akşamını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''15 Temmuz akşamı, Atatürk Havalimanı'nda, 23.15'te havalimanına gelen bay bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler, bay bay Kemal'i alıp nereye götürdüler? Aldılar Bakırköy Belediyesine götürdüler. Ne dedi? 'Benim Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı ben de beklerdim.' İnanalım mı? Ben de senin öyle gideceğini bilseydim uçağımızı biraz daha geç indirmez, erken indirir, seninle orada buluşurdum. Bunlar korkaktır. Bunlar pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 15 Temmuz'un elbette öncelikle kendilerine ve hükümete karşı yapıldığını vurgulayarak, "Darbeci hainler canımıza kastedecek kadar gözlerini karartmışlardı. Kaldığımız yere gönderilen timden kıl pay kurtulduk. Daha bunun gibi o uzun gece boyunca nice badire, nice saldırı atlattık. Benim korumalarım şehit oldular. Ancak 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti, milli iradeydi, ülkemizin bağımsızlığıydı." dedi.
Türkiye'nin sıradan bir darbe teşebbüsüne değil topyekun bir işgal girişimine maruz kaldığını anlatan Erdoğan, darbecilerin hedefindeki kurumlara bakıldığında bunun çok net bir şekilde görüldüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı. Hainler sadece hükümeti devirmeye çalışmadılar, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldılar." diye konuştu.
Darbecilerin, milletin peygamber ocağı olarak gördüğü ordu ile arasını açmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
''Biz ordumuza peygamber ocağı olarak bakarız ama onların böyle bir derdi yok. Dikkat edin bizim askerimizin adı nedir? Mehmetçik. Neden bizim askerimize 'Mehmetçik' demişiz. Küçük Muhammed adına Mehmetçik demişiz. Tarihten böyle gelir. Küçük Muhammed anlamına gelir Mehmetçik. Dünyada, İslam dünyasında hiçbir ülkede böyle bir isim yok. Sadece bizde var. Onun için Mehmetçik çok önemli. Mehmetçik'i yedirmeyiz, yedirtmeyiz. Gereği neyse yaparız."
Erdoğan, darbecilerin, kamu kurumları içinde güvensizlik oluşturarak devleti zayıf düşürüp, zaafa uğratmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bir ülkenin bekasının en büyük garantisi olan devlet-millet kaynaşmasını dinamitleyerek milli bünyemizde onulmaz yaralar açmak istediler." dedi.
Avrupa'yla Asya'yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilme girişiminin kuşkusuz bir mesaj olduğunu ifade eden Erdoğan, "İşte o köprü burada. Ne oldu? İşgal edebildiler mi? Edemediler. Neden? Benim milletim kadınıyla, erkeğiyle tankların altına yattı. Orada direndi, köprümüz işgal edilmedi, edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle işte tüm bu kirli senaryoları yırtıp attık. 'Köle olmayacağız.' dedik. 'Mandaya boyun eğmeyeceğiz.' dedik. 'Devletimizi parçalatmayacağız.' dedik. 'Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz.' dedik. 'Ezanlarımızı susturmayacağız, şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz.' dedik." diye konuştu.