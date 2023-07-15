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    Diriliş destanı 7 yaşında! Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde milli iradeyle kucaklaştı: 15 Temmuz'u 7 değil 70 yıl geçse de unutturmayacağız

    15 Temmuz 2016'da milletin iradesine darbe yapmak için harekete geçen FETÖ'cü hainler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve millet iradesi karşısında duvara tosladı. Vatan uğruna şehitlerin verildiği gecede, ortaya çıkan irade Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğini de yaktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Beylerbeyi Stadyumu'ndaki büyük anma törenine katıldı. Şehitleri rahmetle anan Erdoğan, Hainlere alkış tutan o habis elleri, tankların arasından kaçan korkakları unutmuyoruz" ifadelerini kullandı. "15 Temmuz bizim onurumuz, haysiyetimiz, şeref madalyamız, istiklal beyannamemizdir" diyen Başkan Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz’un unutulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    15 Temmuz’u 70 yıl geçse de unutturmayacağız

    FETÖ'cü darbecilere karşı korumasının 251 vatan evladının canları ve kanları ile vatanı savunmasının üzerinden 7 yıl geçti.

    15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe ihanetine karşı devlet millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir destan yazan Türkiye, aynı inanç ile Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını andı.

    DARBECİLERE GEÇİT VEREMEYEN TÜM KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Erdoğan, paylaşımında, "15 Temmuz'da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI | VİDEO

    Başkan Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.



    BEYLERBEYİ'NDE MİLLİ İRADEYLE KUCAKLAŞTI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katıldı.

    Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarına şükranlarını sunarken, 15 Temmuz'un 7. yılında, 85 milyon olarak yine tek yürek ve tek bilek olduklarını söyledi.

    Şehitleri anmak ve milli irade zaferini kutlamak üzere bir arada olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Bin yıllık şüheda topraklarını, 15 Temmuz gecesi mübarek kanlarıyla sulayan, devletine, milletine, istiklaline ve iradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza, Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

    İstikbal mücadelesinin şanlı sayfalarından birinin daha selamlandığı bu anlamlı günde okudukları dualar ve hatmi şeriflerle şehitlerin aziz ruhlarını şad edenlere teşekkür eden Erdoğan, "Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz harekatlara kadar vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri buradan minnetle anıyorum. Rabb'im şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

    Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyenlere de teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden, 'Türkiye'ye halel gelmesin' diye dua eden vatandaşlarıma, Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum." sözlerini sarf etti.

    "HAYSİYET FUKARALARINI UNUTMADIK, UNUTMUYORUZ"
    "Biz, şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Bu toprakların üstünde olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse, onların canlarına kastedenleri unutmamak da bizim görevimizdir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtardığı o tarihi gecede, kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza, silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz."

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında konuşan Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrar yaşanır." dediğini, şair Mehmet Akif Ersoy'un ise "İbret almayanlar için tarihin tekerrür edeceği" ikazında bulunduğunu dile getirdi.

    Erdoğan, acılardan süzülüp gelen bu uyarıların kulak ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, "Eğer 15 Temmuz'u unutursak şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep etmiş, masumların hakkını çiğnetmiş oluruz. Unutursak, abdestini alarak ihanet çetelerinin karşısına dikilen her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak, Allah korusun, benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Sadece bununla kalmaz, yeni ihanet teşebbüslerini cesaretlendirir, daha büyük sıkıntılara düçar oluruz." ifadelerini kullandı.

    "Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş, daha sinsi bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız." diyen Erdoğan, bu amaçla 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettiklerini dile hatırlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 15 Temmuz'da ülke genelinde düzenledikleri çeşitli programlarla bu günü tarihteki yerine uygun bir şekilde idrak ettiklerini, bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u, şehitleri andıklarını çünkü onları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

    Gazilere minnet duygularını ifade ettiklerini, o gece kanla yazılan destanı tekrar hatırladıklarını ve hatırlattıklarını söyleyen Erdoğan, "Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz'un 7'nci seneidevriyesinde bir kez daha ilan ediyorum; Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

    "15 TEMMUZ, MİLLİ İRADENİN DEKLARASYONU, İSTİKLAL BEYANNAMESİDİR"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletlerin tarihinde bazı dönüm noktaları bulunduğunu, 15 Temmuz'un kendileri açısından böyle bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

    15 Temmuz'un, üzerinde yaşadıkları Anadolu topraklarını 1000 yıllık vatan yapma ve 200 yıllık beka mücadelelerinin en önemli safhalarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, aynı zamanda milletçe nesilden nesle, şanla, şerefle, gururla anlatılacak büyük bir destan yazdık. Bunu hep beraber yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillerin üzerine bomba yağdıran uçaklarla teslim alınamayacağını tüm cihana deklare ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu, işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Millet olarak kıyama nasıl kalkılacağını, nasıl birlik olunacağını, nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Her yaştan, her zümreden, her siyasi görüşten insanın bağımsızlığı söz konusu olunca bir gecede nasıl kenetlenebileceğini ortaya koyduk. 15 Temmuz bizim onurumuzdur, haysiyetimizdir, şeref madalyamızdır. 15 Temmuz milli iradenin deklarasyonu, istiklal beyannamesidir."

    "AZİZ MİLLETİMİZ TEK CEPHE OLARAK HAİNLERE CANI PAHASINA 'DUR' DEMİŞTİR"
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayetin tamamının eşine az rastlanan bir direnişe sahne olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    "Bu, temiz alınlarına dayanan namlulara aldırmayıp, ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir. Bu, ömürlerinin baharında tankların, tüfeklerin, kurşunların karşısına hiç düşünmeden geçenlerin direnişidir. Bu, çoluk çocuğunun rızkını, tarlasının bir yıllık hasadını, kamyonunun, traktörünün lastiğini yakıp, darbecileri durdurmaya çalışanların direnişidir. Bu, minarelerimizden yükselen selalarla sokaklara akın edip, meydanlarda demokrasi nöbeti tutan milletimizin direnişidir. Bu, istiklal ve istikbalini terör örgütlerinin insafına, tasarrufuna bırakmamak için can verenlerin, şehadet şerbetini içenlerin direnişidir. Bu, yüzünü Türkiye'ye dönmüş, kalbini Türkiye'ye açmış, ümidini Türkiye'ye bağlamış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir. Gayesi, vicdanı, sevinmesi, acısı bir olan aziz milletimiz, tek cephe olarak hainlere canı pahasına 'dur' demiştir."

    "İSTANBUL'DAN ANKARA'YA, AY YILDIZLI AL BAYRAĞI KEFENİ YAPANLARIN VATAN AŞKINI UNUTAMAYIZ"
    Mehmet Akif Ersoy'un, "Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi sinede birdir vuran yürek yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Mehmet Akif'in dediği gibi bu cephe asla sarsılmayacaktır. Çünkü bu cephede 85 milyonun maşeri vicdanı vardır. Bıyığı daha yeni terlemiş pırıl pırıl gençlerin samimiyeti vardır. Hanımlar, unutmayın burada Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların, Kara Fatma'ların fedakarlığı vardır. Ben sizleri böyle görüyorum. Şehit polis Cennet kızımızı böyle görüyorum. Onlar yılmadılar ve şehadete yürüdüler. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Ellerine bayraklarını almış, hainlere karşı koyan kadınlarımızın cesaretini unutamayız. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanını unutamayız. Ölüm kusan silahlara göğüslerini siper eden kahramanların azmini unutamayız. İstanbul'dan Ankara'ya, ay yıldızlı al bayrağı kefeni yapanların vatan aşkını unutamayız. Siyasi farklılıklarını bir yana bırakıp, omuz omuza verenlerin basiretini unutamayız. Türkiye'yi bir işgal girişiminden kurtaran bu cephe var oldukça Allah'ın izniyle kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. Kardeşlerim, ben sizlere inanıyorum. Sizlerle beraber biz bu yolda çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz."

    Hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz akşamını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''15 Temmuz akşamı, Atatürk Havalimanı'nda, 23.15'te havalimanına gelen bay bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Tankların arasından FETÖ'cüler, bay bay Kemal'i alıp nereye götürdüler? Aldılar Bakırköy Belediyesine götürdüler. Ne dedi? 'Benim Erdoğan'ın geleceğinden haberim olsaydı ben de beklerdim.' İnanalım mı? Ben de senin öyle gideceğini bilseydim uçağımızı biraz daha geç indirmez, erken indirir, seninle orada buluşurdum. Bunlar korkaktır. Bunlar pısırıktır. Bunlardan bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, 15 Temmuz'un elbette öncelikle kendilerine ve hükümete karşı yapıldığını vurgulayarak, "Darbeci hainler canımıza kastedecek kadar gözlerini karartmışlardı. Kaldığımız yere gönderilen timden kıl pay kurtulduk. Daha bunun gibi o uzun gece boyunca nice badire, nice saldırı atlattık. Benim korumalarım şehit oldular. Ancak 15 Temmuz kalkışmasının asıl muhatabı milletti, milli iradeydi, ülkemizin bağımsızlığıydı." dedi.

    Türkiye'nin sıradan bir darbe teşebbüsüne değil topyekun bir işgal girişimine maruz kaldığını anlatan Erdoğan, darbecilerin hedefindeki kurumlara bakıldığında bunun çok net bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız, Özel Harekat Başkanlığımız, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz ve diğer birimlerimiz çok ağır saldırıya uğradı. Hainler sadece hükümeti devirmeye çalışmadılar, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini hedef aldılar." diye konuştu.

    Darbecilerin, milletin peygamber ocağı olarak gördüğü ordu ile arasını açmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

    ''Biz ordumuza peygamber ocağı olarak bakarız ama onların böyle bir derdi yok. Dikkat edin bizim askerimizin adı nedir? Mehmetçik. Neden bizim askerimize 'Mehmetçik' demişiz. Küçük Muhammed adına Mehmetçik demişiz. Tarihten böyle gelir. Küçük Muhammed anlamına gelir Mehmetçik. Dünyada, İslam dünyasında hiçbir ülkede böyle bir isim yok. Sadece bizde var. Onun için Mehmetçik çok önemli. Mehmetçik'i yedirmeyiz, yedirtmeyiz. Gereği neyse yaparız."

    Erdoğan, darbecilerin, kamu kurumları içinde güvensizlik oluşturarak devleti zayıf düşürüp, zaafa uğratmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bir ülkenin bekasının en büyük garantisi olan devlet-millet kaynaşmasını dinamitleyerek milli bünyemizde onulmaz yaralar açmak istediler." dedi.

    Avrupa'yla Asya'yı birbirine bağlayan köprünün işgal edilme girişiminin kuşkusuz bir mesaj olduğunu ifade eden Erdoğan, "İşte o köprü burada. Ne oldu? İşgal edebildiler mi? Edemediler. Neden? Benim milletim kadınıyla, erkeğiyle tankların altına yattı. Orada direndi, köprümüz işgal edilmedi, edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle işte tüm bu kirli senaryoları yırtıp attık. 'Köle olmayacağız.' dedik. 'Mandaya boyun eğmeyeceğiz.' dedik. 'Devletimizi parçalatmayacağız.' dedik. 'Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz.' dedik. 'Ezanlarımızı susturmayacağız, şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz.' dedik." diye konuştu.



        "Bir gecede kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla 253 vatan evladını şehit verdik ama yurdumuzu alçaklara uğratmadık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değdirtmedik. FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık. Çok açık söylüyorum. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı anlayamazlar. 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar milletimizin kodlarındaki istiklal aşkını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal.' mısrasının manasını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, daha darbe girişiminin ilk saatlerinde 'Ankara'yı bombalayan bizden olamaz.' diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar 'Allah devlete, millete zeval vermesin.' diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen, soylu duruşunu anlayamazlar. 15 Temmuz'u anlayamayanlar, varlığımızı şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu anlayamazlar."

        15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' iftirası atan gafillerin kıratı yetmez. 15 Temmuz'un sulandırılmasına ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir. Türkiye var oldukça 15 Temmuz destanımız, bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Şair Namık Kemal'in "Amalimiz, efkarımız, ikbal-i vatandır" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Bizim de emelimiz, fikrimiz ve gayemiz, her karış toprağında bir şehit yatan vatanımızın ikbali, milletimizin istikbalidir. Bu anlayışla son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Sayısız esere, yatırıma, projeye, icraata imza attık." diye konuştu.

        Demokrasi üzerindeki vesayet gölgesini kaldırdıklarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemini değiştirme başarısını gösterdiklerini anlatan Erdoğan, "Sivil iradeyi tüm unsurlarıyla hakim kılarak, Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos ve darbe girdabından kurtarmış olduk. Bu hamlelerimizin meyvelerini pek çok alanda topladık, topluyoruz. Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp attıkça çıkarlarını daha güçlü savunmaya, hakkını daha dirayetli bir şekilde aramaya başladı. Ordumuz, emniyet teşkilatımız, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde, sınır ötesinde çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor." dedi.



        "FETÖ'CÜLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yönelik harekatlarda ülkeyi terör koridoruyla çevreleme planını boşa çıkardıklarını ifade ederek, "Bölücü terör örgütü mensupları başlarını kaldırdıkları anda devletimizin demir yumruğunu tepelerine tepelerine indiriyoruz. Ama dikkat edin, birileri de Kandil'den destek arıyor. Ne diyor? 'Biz bay bay Kemal'in yanındayız.' diyor. Ya millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsın. Biz milletimizle yürüyoruz, onlar Kandil'le yürüyor, işte aramızdaki fark bu. Devletimizin tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari imkanlarını kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz." diye konuştu.

        Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini sağladıklarını belirten Erdoğan, "Firari durumdaki 100'den fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip FETÖ'ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak NATO zirvesinde FETÖ'yle birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik. NATO Liderler Zirvesi'ni izlediniz değil mi? Oradaki havayı gördünüz değil mi?" ifadelerini kullandı.

        "Buradan hep birlikte Türkiye'ye, televizyon ekranlarından seslenelim." diyen Erdoğan, stattaki vatandaşlarla birlikte, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." dizelerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

        MEHTERAN TAKIMI GÖSTERİ SUNDU
        Statta, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı gösteri sundu.

        Program kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de birer konuşma gerçekleştirdi.

        15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı tanıtım filminin izlenmesinin ardından eşi Emine Erdoğan ile kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığı selamladı.

        Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra sahneye çıkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe vatandaşları selamladı.



        TEK YÜREK TEK BİLEĞİZ
        Beylerbeyi'ndeki 15 Temmuz anmasında milli iradeyle kucaklaşan Başkan Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "15 Temmuz'un yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Bu tarihî günde bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerime, siyasi partilerin genel başkanlarına ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

        ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN-I KERİM TİLEVETİ VE DUA
        Beylerbeyi Stadyumu'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları için dua etti.


        BİR HİKAYE GİBİ DEĞİL BİR DESTAN GİBİ ANLATACAĞIZ
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız, bir hikaye gibi değil bir destan gibi anlatacağız." dedi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Meclis'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi" açıldı.

        TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, meşhur bir gecenin yıl dönümünde olunduğunu, bu tarihin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

        Tarihin tekerrür edeceğini, Türkiye'nin ayağa kalkmasını, ilerlemesini istemeyenlerin olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Kahraman, "1960 darbesinden sonra tarihimizde o günden 15 Temmuz 2016'ya kadar 16 darbe vardır, hiçbirinde Meclis açılmamıştır. O gece Meclis'i açtım, bunun şerefini taşıyorum. Darbeler tarihi arasında 15 Temmuz çok güçlü darbe girişiminden birisidir. Millet bir bütün halinde parti farkı gözetmeksizin Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlarda toplandı." dedi.

        Kahraman, 15 Temmuz gecesi Meclis'i açtığında Meclis Divan heyetinde AK Parti'den Mehmet Muş, CHP'den Özgür Özel, MHP'den Erkan Akçay'ın da yer aldığını anımsatarak, o gece parti farkı gözetilmeden hareket edildiğini aktardı.

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in o sırada ceketinin olmadığını ve AK Parti'li Ahmet Gündoğdu'nun ceketini giymek durumunda kaldığını anlatan Kahraman, "Kadere bak, milli görüş gömleğini giymek de varmış kaderde. 5 parmak birbirine benzemez ama tek bilekte birleşir. Partiler değişik olabilir, isimler değişik olabilir ama milli davadayız. Dışarısı ille bölünün diye tazyik ediyor ama bölünmeyeceğiz. Bu bütünlüğü sağlayacağız. Nitekim darbe girişimi sonrasında Yenikapı mitinginde tüm partiler olarak oradaydık. Bütünlüğümüzü kaybetmeyeceğiz. İnşallah bir daha böyle günlere rastlamayız. Uyanık olacağız, milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacağız." diye konuştu.

            "15 TEMMUZ GECESİ KÖTÜLÜĞÜN VE İYİLİĞİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI BİR GECEYDİ"
            TBMM Başkanı Kurtulmuş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u sadece bir gün, sadece Türkiye'nin geçmişinde olan "kara leke" olarak telakki etmenin çok ötesinde, demokrasi ve milli birlik günü olarak benimsemek ve sonraki nesillere de aktarmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

            O gecenin iki tarafının olduğunu belirten Kurtulmuş, bir tarafta insanlara ve millete karşı düşmanlık, yabancıların emelleriyle kendi emellerini tevhit etmiş "emperyalistlerin uşağı" olan zihniyet bulunduğunu; bu zihniyetin ülkeyi bir darbeye, darbenin ardından iç çatışmaya, savaşa, ardından bazı emperyalist güçlerin işgaline hazırlamak üzere teşebbüse geçtiğini vurguladı.

            Kurtulmuş, diğer tarafta ise spontane olarak yollara çıkan, milli birliği ve beraberliği korumak için canını siper eden, millet iradesine sahip çıkmak için bütün alanları darbecilerin karşısına çıkarak kapatan, geleceğine, demokrasisine, ülkesine, bayrağına ve mukaddesatına sahip çıkan bir millet çoğunluğunun olduğunun altını çizdi.

            "Baktığınız zaman 15 Temmuz 2016 gecesi kötülüğün ve iyiliğin karşı karşıya kaldığı, kötülüğün de iyiliğin de zirvede olduğu unutulmaz bir geceydi. O geceyi, sadece o gecede yaşanan hatıraları canlı tutmak bakımından değil aynı zamanda milletimizin karşısına bir daha böyle bir saldırı çıkmasın diye çok iyi şekilde anlamalı, anlatmalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, bu yüzden her yıl TBMM'de geleneksel hale gelen fotoğraf sergisinin bu noktadaki çabalardan birisi olduğunu kaydetti.

            "O AKŞAM MECLİS'İ AÇIK TUTAN BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ MİLLETİN KAHRAMANIDIR"
            15 Temmuz gecesinde iyiliğin Türkiye'nin her yerinde somut hale geldiğini, insanların inançlarıyla, milli kararlılığıyla, birlik ve beraberlik ruhuyla sokakları doldurduğunu kaydeden Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi her yerde milletin değerlerine karşı saldırı olduğunu ve bu saldırılara karşı da her yerde demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkan millet çoğunluğunun bulunduğunu söyledi.

            O noktalardan birisinin TBMM olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları söyledi:

            "Hiç tevazu göstermeye gerek yok. O akşam bu Meclis'i açan, Meclis'i açık tutan ve burada düşmana karşı milli egemenliği savunan bütün arkadaşlarımız milletin kahramanlarıdır. Aynı şekilde Genelkurmay Kavşağı önünde, Çankaya Köşkü'nde direnenler, Edirne'den Kars'a kadar illerin meydanlarını dolduran, Samsun'dan Muğla'ya kadar bütün sokaklara çıkarak darbecilere alanı dar eden milletimizin varlığı, her yerde kötüyle iyinin mücadelesinin, millet düşmanlarıyla millet kahramanlarının mücadelesinin sembolleriydi. İşte o akşam millet düşmanlarıyla milletin kahramanlarının mücadele alanlarından birisi olan TBMM, Allah'ın izniyle arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin iradesiyle, milli iradenin ayaklar altına alınmasına müsaade etmedi. Millet iradesi, Meclis Genel Kurulu'nda sabaha kadar açık durdu ve her zaman egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu daha gür sesle ifade etmeye devam etti."

            "15 TEMMUZ'U DEMOKRASİ DERSİ OLARAK ANLATACAĞIZ"
            Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinin bütün kahramanlarına, özellikle ismi bilinmeyen, tankların karşısına yumruklarıyla karşı çıkan, havada uçan uçakları taş fırlatarak durdurabileceği inancında olan isimsiz kahramanlara saygı ve sevgilerini sunduklarını, onların cesaretleri önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

            Şehadet bilinciyle sokakları dolduran, "ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" inancını bugüne taşıyan şehitlerin her birine Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Onların her birisi, sadece şehitler kervanının isimleri oraya yazılmış birer unsuru değil, birer kahramanı değil, aynı zamanda milletin gönlünde kıyamete kadar yaşayacak, milli iradeyi düşmanın çizmesi altında çiğnetmeyen asil ve aziz kahramanlar olarak anılacaklardır. Aralarında bir kısmını burada ağırlamaktan şeref duyduğumuz, o gecenin görünmez kahramanlarından gazilerimizi de şükranla, takdirle yad ediyoruz. Onlara da Allah hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin." diye konuştu.

            "ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA 15 TEMMUZ YAŞATMASIN"
            15 Temmuz'u asla unutmayacaklarının altını çizen Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutturmayacağız.15 Temmuz'u bir hikaye gibi değil bir destan gibi anlatacağız. 15 Temmuz'u bir masal, bir hikaye gibi değil, aynı zamanda ders çıkarılacak bir demokrasi dersi olarak anlatacağız. 15 Temmuz'u bu milletin geleceğini aydınlık kılan milli günlerimizden biri olarak, Allah'ın izniyle kıyamete kadar yaşayacağız, yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

            Bu çabalardan birisinin de fotoğraf sergisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sergidekilerin sadece o geceye ilişkin, herkesin gördüğü binlerce, on binlerce fotoğraftan birkaçı olduğunu söyledi.

            Sergi alanında bulunan insanların bir kısmının bir müddet sonra hayatta olmayacağını belirten Kurtulmuş, gelecek nesillere, çocuklara, bu fotoğraflar üzerinden de milli birlik ve beraberlik ruhunun hikayesini anlatacaklarını dile getirdi.

            O gün meydanlara "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" inancıyla çıkan ve sağ salim evlerine dönen bütün gazilere de teşekkür eden Kurtulmuş, "Allah bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın." dedi.

            Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarına geldiği günden bu yana, millete geriye doğru yaslanarak gününü gün etmenin hiç nasip olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, milletin hep düşmanlarının var olduğunu, yarın da var olacağını kaydetti.

            Kurtulmuş, "Bu millete karşı ihanet içerisinde olma potansiyeli bulunan, dahili ve harici düşmanlarımıza karşı uyanık olacağız, bir olacağız, beraber olacağız. Farklılıklarımızı, milli meselelerde bir kenara bırakacağız ve Allah'ın izniyle bu milleti kıyamete kadar yaşatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

            Serginin açılışına, 15 Temmuz gazilerinin yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile çok sayıda milletvekili katıldı.

            Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

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