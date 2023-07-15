Osmaniye’de orman yangını! 10 saatlik mücadelenin altından kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde saat 11.00'da başlayan yangın, 10 helikopter, 7 uçak, 46 arazöz ve 363 personelin 10 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI MÜDAHALE SÜRÜYOR I VİDEO İZLE
EVLER GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Toplam 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel yangını söndürme çalışmalarına katılırken, bölgeye yakın bazı evler güvenlik güçleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.
Ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesine rağmen yangın rüzgarın etkisiyle Sumbas, Akdam köyü Akyar mahallesine doğru ilerlemeye devam ettiği bildirildi.