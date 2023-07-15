Osmaniye’de orman yangını! 10 saatlik mücadelenin altından kontrol altına alındı

Vali Yılmaz burada yaptığı açıklamasında, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı köyünde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkânlarımızla müdahale ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi bir rüzgâr var, maalesef hava çok sıcak. Şu anda 2 uçak, 5 helikopter havadan ve bütün araçlarımızla karadan müdahalemiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz, Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız inşallah. Şu ana kadar 6 evi tahliye ettik, 100 büyükbaş hayvanı da tahliye ettik. Eğer tehlike arz edecek olursa, evlere yaklaşma durumunda diğer yerlerde de bu uygulamayı yaparız." dedi.

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