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    • 15.07.2023 20:07
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    Osmaniye’de orman yangını! 10 saatlik mücadelenin altından kontrol altına alındı

    Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde saat 11.00’da başlayan orman yangını, 10 helikopter, 7 uçak, 46 arazöz ve 363 personelin 10 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.10 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Yangına 10 dakika içerisinde müdahale ettik. Yangın şu an için büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Osmaniye’de orman yangını: Evler tahliye edildi!

    Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde saat 11.00'da başlayan yangın, 10 helikopter, 7 uçak, 46 arazöz ve 363 personelin 10 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI MÜDAHALE SÜRÜYOR I VİDEO İZLE

    EVLER GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
    Toplam 7 uçak, 14 helikopter, 63 arazöz, 17 iş makinesi ve 300 personel yangını söndürme çalışmalarına katılırken, bölgeye yakın bazı evler güvenlik güçleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

    Ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesine rağmen yangın rüzgarın etkisiyle Sumbas, Akdam köyü Akyar mahallesine doğru ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

        Yangın nedeniyle şuana kadar bölgede bulunan 3 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

        "6 EVİ TAHLİYE ETTİK"
        Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesinin Gaffarlı köyünde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Yılmaz burada yaptığı açıklamasında, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı köyünde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkânlarımızla müdahale ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi bir rüzgâr var, maalesef hava çok sıcak. Şu anda 2 uçak, 5 helikopter havadan ve bütün araçlarımızla karadan müdahalemiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz, Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız inşallah. Şu ana kadar 6 evi tahliye ettik, 100 büyükbaş hayvanı da tahliye ettik. Eğer tehlike arz edecek olursa, evlere yaklaşma durumunda diğer yerlerde de bu uygulamayı yaparız." dedi.

        OSMANİYE VALİSİ YILMAZ'DAN ORMAN YANGINI AÇIKLAMASI I VİDEO İZLE

            Vali Yılmaz'ın incelemelerinde Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da yer aldı.

            10 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey,
            "Yangına 10 dakika içerisinde müdahale ettik. Yangın şu an için büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Hava kararmadan tamamen bitirmeyi ümit ediyoruz. Hava sıcaklığının yüksek olduğunu duyuruyoruz. Vatandaşlarımız en ufak kıvılcımın bile büyük yangınlara neden olacağını unutmasın. Açık alanlarda kesinlikle ateş yakılmamalı" ifadelerini kullandı.

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            Balıkesir Belediyesi
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