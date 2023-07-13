Aydın'da Bylock'tan gözaltına alınan doktor çifte hakim eliyle 'haberlere erişim engeli' kıyağı





Yeni Asır'da yer alan gözaltı haberi için de engelleme kararı çıkarttıran doktor çift, haber engellenmesine ve yayımdan kaldırılmasına rağmen kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle bir kez daha şikayetçi olarak tazminat davası açtı.