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    • 13.07.2023 20:17
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    Aydın'da Bylock'tan gözaltına alınan doktor çifte hakim eliyle 'haberlere erişim engeli' kıyağı

    Telefonlarında FETÖ üyelerinin haberleşmek için kullandığı Bylock uygulamasının yüklü olması sebebiyle haklarında yakalama kararı bulunan doktor çift Sedat Ergün ve Güliz Ergün, 2016 yılında Kıbrıs’a gitmek üzereyken havalimanında gözaltına alındı. 'Bylock'çu çift hakkında çıkan haberlerin Aydın 1. Sulh Hakimliği’nde görevli Hakim Samet Can tarafından peş peşe kaldırılmak istenmesi de dikkat çekti. Can, aldığı kararlarla 4 kere haberlere erişim engeli getirme girişiminde bulundu.

    ’Bylock’çu doktor çifte hakim eliyle kıyak!

    Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli Anestezi Uzmanı Sedat Ergün ile eşi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Dr. Güliz Ergün, 2016 yılında tatil için Kıbrıs'a giderken telefonlarında FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı 'ByLock' programı bulunduğu ve bu soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılması sebebiyle havalimanında gözaltına alındı.

    Ergün çiftinin gözaltına alınması o dönemde birçok medya kuruluşunca haberleştirildi.



    İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan çift, sonrasında, haklarında 2016 yılında çıkan haberleri kaldırtmak amacıyla birçok kez mahkemeye başvurdu.

    HAKİM SAMET CAN'DAN BYLOKÇU DOKTOR ÇİFT İÇİN PEŞ PEŞE HABER KALDIRTMA GİRİŞİMİ
    T.C. Aydın 1. Sulh Hakimliği'nde görevli Hakim Samet Can'ın art arda aldığı kararlar ile 4 kez haber kaldırtma ve engelleme kararı verildi.



    Yeni Asır'da yer alan gözaltı haberi için de engelleme kararı çıkarttıran doktor çift, haber engellenmesine ve yayımdan kaldırılmasına rağmen kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle bir kez daha şikayetçi olarak tazminat davası açtı.
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    Haberler Güncel Aydın'da Bylock'tan gözaltına alınan doktor çifte hakim eliyle 'haberlere erişim engeli' kıyağı
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