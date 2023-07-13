Başrolde yine CHP'li İBB! Metro arızalandı yolcular tahliye edildi

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına neden oldu. Öte yandan İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı çileden çıkardı.

METRO ARIZALANDI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ I VİDEO İZLE

Bunun son örneği Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosunun patlaması oldu. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi.