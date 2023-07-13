Başrolde yine CHP'li İBB! Metro arızalandı yolcular tahliye edildi

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına neden oldu. Öte yandan İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı çileden çıkardı.
METRO ARIZALANDI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ I VİDEO İZLE
Bunun son örneği Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosunun patlaması oldu. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi.
VATANDAŞIN ZOR ANLARI
Yaşanan arıza nedeniyle tahliye edilen yolcular metronun rayları üzerinden yürüdü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bulundu. Metro seferlerine ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağını duyurdu.