Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.07.2023 19:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2023 19:26
    ABONE OL

    Başrolde yine CHP'li İBB! Metro arızalandı yolcular tahliye edildi

    İstanbul'da son 4 yıldır klasik haline gelinen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı bezdirdi. Bunun son örneği ise Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosu patladı. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başrolde yine CHP’li İBB!

    CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimine geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına neden oldu. Öte yandan İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı çileden çıkardı.

    METRO ARIZALANDI YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ I VİDEO İZLE

    Bunun son örneği Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda iddiaya göre elektrik panosunun patlaması oldu. Nurtepe istasyonundaki yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi.

    VATANDAŞIN ZOR ANLARI
    Yaşanan arıza nedeniyle tahliye edilen yolcular metronun rayları üzerinden yürüdü.

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bulundu. Metro seferlerine ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağını duyurdu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Güncel Başrolde yine CHP'li İBB! Metro arızalandı yolcular tahliye edildi
        loading
        SON DAKİKA