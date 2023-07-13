Başkan Erdoğan - Joe Biden görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: "Doğrudan iletişim kanalı kuruluyor"

NATO'nun kritik zirvesi Litvanya'da gerçekleşti. Odak, Rusya, Çin ve ittifakın genişlemesiydi. Dikkatler ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip müttefiki Türkiye'deydi. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakıp yakmayacağı ise merakla bekleniyordu. Zirveden bir gün önce Başkan Erdoğan'ın, İsveç'in üyelik protokolünü TBMM'ye göndereceğini açıklaması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.
Biden, NATO zirvesiyle ilgili bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.
Başkan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Bu zirvenin, NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini kaydeden Biden, "Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.