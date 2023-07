Başkan Erdoğan - Joe Biden görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: "Doğrudan iletişim kanalı kuruluyor"

***

Bölgemizde ve dünyada filizlenen bu yeni güç haritasını gören Türkiye, yeni bir küresel statü talebiyle hareket ediyor. Attığı her adımda uluslararası pozisyonunu yeniden tanımlıyor, güçlendiriyor ve kavramsallaştırıyor. Yeni Türkiye artık Batı'nın dayattığı tehdit algısı ve narkotik kavramlarıyla hareket etmiyor.

Bu da ülkemizin Batı'nın güvenlik tedarikçisi olma konumundan kurtulmasına ve savunma politikalarında daha bağımsız hareket etmesine yol açıyor.

Özetle AB ve ABD artık Türk dış politikasının temel eksenini oluşturmuyor. Eksen artık Türkiye. Bu durum, Batı'dan uzaklaştığımız anlamına gelmez. Batı ile yeni bir denge kuruluyor. Tıpkı Rusya ve Çin ile ilişkilerimizde olduğu gibi...

Yani jeo-politik çoğulculuk paradigmasını benimseyen Türkiye, eski ve yeni dünyanın kilit ülkesi olduğunun bilinciyle stratejiler geliştiriyor.

Dolayısıyla Türkiye'nin milli çıkarlarını küresel efendiler için kurban ettiği dönemler geçmişte kaldı. İşte bu yüzden eskiden ülkemize her on yılda bir format atan NATO'ya bugün biz format atıyoruz. Artık 'ölümü gösterip sıtmaya razı edemiyorlar' bizi.

Çünkü kendileri ölüm döşeğinde.