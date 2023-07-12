Türkiye’nin tarihi diplomasi zaferi dünya basınında! F-16 transferi Türk düşmanlarını rahatsız etti! ABD basını verilen tavizleri tek tek yazdı
Dünyanın gözü kulağı günlerdir NATO zirvesine ev sahipliği yapan Vilnius'ta. Özellikle Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği uluslararası basını rahatsız etmeye devam ediyor. Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ABD'nin Türkiye'ye verdiği tavizler konuşulurken F-16 meselesine yeşil ışık yakılması Türk düşmanlarını rahatsız etti. Politico gibi ajanslar Türk düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez gibi isimleri öne sürerek, "Henüz onay verilmedi ve satılmadı" açıklamasında bulundu.
12.07.2023 08:58 - Son Güncelleme: 12.07.2023 08:58
Ardından ABD Başkanı Biden ve Fransız lider Macron'un da aralarında olduğu Dünya liderleri ile görüşen Erdoğan'ın bu kararı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.
Herkesin yanıtını aradığı soru ise; Türkiye'nin nasıl ikna edildiği. Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu neden değiştirdi?' sorusuna yanıt aradı.