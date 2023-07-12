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Haberler Dünya Türkiye’nin tarihi diplomasi zaferi dünya basınında! F-16 transferi Türk düşmanlarını rahatsız etti! ABD basını verilen tavizleri tek tek yazdı

Türkiye’nin tarihi diplomasi zaferi dünya basınında! F-16 transferi Türk düşmanlarını rahatsız etti! ABD basını verilen tavizleri tek tek yazdı

Dünyanın gözü kulağı günlerdir NATO zirvesine ev sahipliği yapan Vilnius'ta. Özellikle Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği uluslararası basını rahatsız etmeye devam ediyor. Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ABD'nin Türkiye'ye verdiği tavizler konuşulurken F-16 meselesine yeşil ışık yakılması Türk düşmanlarını rahatsız etti. Politico gibi ajanslar Türk düşmanı ABD'li Senatör Bob Menendez gibi isimleri öne sürerek, "Henüz onay verilmedi ve satılmadı" açıklamasında bulundu.

takvim.com.tr
12.07.2023 08:58 - Son Güncelleme: 12.07.2023 08:58
Türkiye’nin tarihi diplomasi zaferi dünya basınında! F-16 transferi Türk düşmanlarını rahatsız etti! ABD basını verilen tavizleri tek tek yazdı

Türkiye Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) için kararını verdi.

Vilnius'taki NATO zirvesinden bir gün önce kente giden Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Görüşmenin ardından İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakıldı.

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Türkiye’nin tarihi diplomasi zaferi dünya basınında! F-16 transferi Türk düşmanlarını rahatsız etti! ABD basını verilen tavizleri tek tek yazdı

Ardından ABD Başkanı Biden ve Fransız lider Macron'un da aralarında olduğu Dünya liderleri ile görüşen Erdoğan'ın bu kararı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin tarihi diplomasi zaferi dünya basınında! F-16 transferi Türk düşmanlarını rahatsız etti! ABD basını verilen tavizleri tek tek yazdı

Herkesin yanıtını aradığı soru ise; Türkiye'nin nasıl ikna edildiği. Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye, İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu neden değiştirdi?' sorusuna yanıt aradı.

Türkiye’nin tarihi diplomasi zaferi dünya basınında! F-16 transferi Türk düşmanlarını rahatsız etti! ABD basını verilen tavizleri tek tek yazdı

Haberde Türkiye'nin kilit konularda istediğini aldığı vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi;

'Ankara, ABD'den F-16 satın almaktan Avrupa'nın Schengen bölgesine vizesiz seyahat etmeye kadar uzanan kilit koşullarda destek aldıktan sonra Stockholm'ün hedefini destekliyor.'

Türkiye’nin tarihi diplomasi zaferi dünya basınında! F-16 transferi Türk düşmanlarını rahatsız etti! ABD basını verilen tavizleri tek tek yazdı

CNN International 'Biden yönetiminin İsveç'i NATO'ya ve F-16'ları Türkiye'ye sokma çabasının içinde' başlıklı haberinde Washington'un İsveç'İn üyeliği ve Ankara'ya savaş jeti satışı için uzun süredir diplomatik mücadele verdiğini vurguladı.

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