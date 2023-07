ABD' Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu

Son dakika... ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu yayınladı.

Yesterday, Türkiye reached a historic agreement on the admission of Sweden into NATO. President Erdoğan, thank you for your courage, leadership, and diplomacy.This summit reaffirms our commitment to the NATO defense, and I hope we can continue to make it even stronger. pic.twitter.com/RVfPIVrLr6