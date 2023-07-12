ABD' Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu

Son dakika... ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu yayınladı.

Yesterday, Türkiye reached a historic agreement on the admission of Sweden into NATO. President Erdoğan, thank you for your courage, leadership, and diplomacy.This summit reaffirms our commitment to the NATO defense, and I hope we can continue to make it even stronger. pic.twitter.com/RVfPIVrLr6 — President Biden (@POTUS) July 12, 2023

Biden'ın video mesajındaki açıklamada, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz. Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

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