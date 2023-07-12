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    • 12.07.2023 22:34
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    • 12.07.2023 22:41
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    ABD' Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu

    Son dakika... ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.

    Biden’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür

    Son dakika... ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu yayınladı.

    Biden'ın video mesajındaki açıklamada, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz. Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.

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