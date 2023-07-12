Tetikçi Euronews'in provokatif F-16 ve AB sorusuna Başkan Erdoğan'dan tokat gibi cevap! 28 Mayıs'taki demokrasi destanını hatırlattı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ardından düzenlediği basın toplatısında önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde üyelik sürecine ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, "Gerek gümrük gerek vize serbestisini AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de konuştuk. Kendilerinden olumlu yaklaşımı bekliyoruz. Büyükelçimiz Çağatay Bey bu işin takipçisi" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın gündeminde ABD'den F-16 tedariki de vardı... Başkan konuya ilişkin, "Sayın Biden bize takipçisi olacağını söyledi. Her zamankinden daha umutluyum" şeklinde konuştu.
Basın toplantısı sonrası soru cevap kısmına geçildi.
FRANSA MERKEZLİ EURONEWS'TEN PROVOKATİF SORU
Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Euronews televizyon kanalının muhabiri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a provokatif bir soru yöneltti.
Söz konusu muhabir, "Ben F-16'larla alakalı şunu sormak istiyorum... Sizin de söylediğiniz gibi kongre burada bağlayıcı. Ama bu F-16'ların modernizasyonu teslimatıyla alakalı Kongre'nin sert koşulları var. Mesela Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan gibi ülkelere karşı saldırgan tavırların olmaması gibi" dedi ve Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı öne atarak F-16'ların tedarik sürecine kara çalmak istedi.
Euronews'in prookatör muhabiri Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin de "Ülkenizin Avrupa Birliği'nde katılımıyla alakalı olarak bir süreçte bahsettiniz. Bu süreci tekrar hayata geçirmek için insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularında yeni reformlar öngörüyor musunuz?" sorusunu dillendirdi.
Bu sorular karşısında Başkan Erdoğan'dan Euronews'e okkalı bir ayar geldi.
PROVOKATİF SORUYA OKKALI AYAR: DÜNYADA %90'A YAKIN KATILIMLA SEÇİM YAPILAN HANGİ ÜLKE GÖRDÜNÜZ?
İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiden dem vuran muhabire geride bıraktığımız seçimlerdeki yoğun katılım oranını hatırlatan Erdoğan, "Görüyorum ki Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok ki! Dünyada yüzde 90'a yakın bir katılımla Seçim yapıldığını hangi ülkede gördünüz? Kaç tane ülke var? Parmak sayılarını bulmaz. Bizim son seçimimiz yüzde 88 ile neticelendi. Ben oradan seçildim" yanını verdi.