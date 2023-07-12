Tetikçi Euronews'in provokatif F-16 ve AB sorusuna Başkan Erdoğan'dan tokat gibi cevap! 28 Mayıs'taki demokrasi destanını hatırlattı





"DEVLET, DEVLET OLMA GEREĞİNİ YAPAR"

"Devlet, devlet olma gereğini yapar" diyen Erdoğan,"Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil. Terör örgütü istediği gibi her yerde kendine göre ne yazık ki istediklerini yapıyorlar. İstedikleri gibi at koşturuyorlar" ifadelerini kullandı.



Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;



"BİZİM DÜŞMAN KAZANMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK, ERDOĞAN'IN HEDEFİ DOSTLUKLARI ARTIRMAKTIR"

Bugün Miçotakis ile görüşme yaptık. Düşman kazanmak gibi bir hedefimiz yok. Erdoğan'ın hedefi düşmanları artırmak değil dostları artırmaktır. Bugüne kadar da bunu yaptık. Bugünkü görüşmemizde de bu dostluğumuzu daha nasıl güçlendireceğiz onun görüşmesini yaptık. Bugünkü görüşme bunun temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. F-16'lar bu istikamette kullanılması söz konusu olamaz bugüne kadar olmadığı gibi.





