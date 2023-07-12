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    • 12.07.2023 19:22
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    Tetikçi Euronews'in provokatif F-16 ve AB sorusuna Başkan Erdoğan'dan tokat gibi cevap! 28 Mayıs'taki demokrasi destanını hatırlattı

    Batı'nın tetikçi medyası Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlara doymuyor... Fransa Lyon merkezli Euronews televizyon kanalının muhabiri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a F-16'lar ve Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda ısmarlama bir soru yöneltti. Erdoğan'dan ısmarlama soruya okkalı bir ayar geldi. Muhabire "Görüyorum ki Türkiye'yi tanımıyorsunuz" tepkisinde bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok ki! Dünyada yüzde 90'a yakın bir katılımla seçim yapıldığını hangi ülkede gördünüz? Kaç tane ülke var?" dedi. Erdoğan sözlerinin devamında "Düşman kazanmak gibi bir hedefimiz yok. Erdoğan'ın hedefi düşmanları artırmak değil dostları artırmaktır" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Başkan Erdoğan’dan provokatif soruya okkalı ayar

    Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ardından düzenlediği basın toplatısında önemli açıklamalarda bulundu.



    Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde üyelik sürecine ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan, "Gerek gümrük gerek vize serbestisini AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de konuştuk. Kendilerinden olumlu yaklaşımı bekliyoruz. Büyükelçimiz Çağatay Bey bu işin takipçisi" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın gündeminde ABD'den F-16 tedariki de vardı... Başkan konuya ilişkin, "Sayın Biden bize takipçisi olacağını söyledi. Her zamankinden daha umutluyum" şeklinde konuştu.

    Basın toplantısı sonrası soru cevap kısmına geçildi.



    FRANSA MERKEZLİ EURONEWS'TEN PROVOKATİF SORU
    Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Euronews televizyon kanalının muhabiri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a provokatif bir soru yöneltti.

    Söz konusu muhabir, "Ben F-16'larla alakalı şunu sormak istiyorum... Sizin de söylediğiniz gibi kongre burada bağlayıcı. Ama bu F-16'ların modernizasyonu teslimatıyla alakalı Kongre'nin sert koşulları var. Mesela Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan gibi ülkelere karşı saldırgan tavırların olmaması gibi" dedi ve Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ı öne atarak F-16'ların tedarik sürecine kara çalmak istedi.

    Euronews'in prookatör muhabiri Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin de "Ülkenizin Avrupa Birliği'nde katılımıyla alakalı olarak bir süreçte bahsettiniz. Bu süreci tekrar hayata geçirmek için insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularında yeni reformlar öngörüyor musunuz?" sorusunu dillendirdi.



    Bu sorular karşısında Başkan Erdoğan'dan Euronews'e okkalı bir ayar geldi.

    PROVOKATİF SORUYA OKKALI AYAR: DÜNYADA %90'A YAKIN KATILIMLA SEÇİM YAPILAN HANGİ ÜLKE GÖRDÜNÜZ?
    İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiden dem vuran muhabire geride bıraktığımız seçimlerdeki yoğun katılım oranını hatırlatan Erdoğan, "Görüyorum ki Türkiye'yi tanımıyorsunuz. Türkiye'nin demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok ki! Dünyada yüzde 90'a yakın bir katılımla Seçim yapıldığını hangi ülkede gördünüz? Kaç tane ülke var? Parmak sayılarını bulmaz. Bizim son seçimimiz yüzde 88 ile neticelendi. Ben oradan seçildim" yanını verdi.



        "DEVLET, DEVLET OLMA GEREĞİNİ YAPAR"
        "Devlet, devlet olma gereğini yapar" diyen Erdoğan,"Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil. Terör örgütü istediği gibi her yerde kendine göre ne yazık ki istediklerini yapıyorlar. İstedikleri gibi at koşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

        Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

        "BİZİM DÜŞMAN KAZANMAK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK, ERDOĞAN'IN HEDEFİ DOSTLUKLARI ARTIRMAKTIR"
        Bugün Miçotakis ile görüşme yaptık. Düşman kazanmak gibi bir hedefimiz yok. Erdoğan'ın hedefi düşmanları artırmak değil dostları artırmaktır. Bugüne kadar da bunu yaptık. Bugünkü görüşmemizde de bu dostluğumuzu daha nasıl güçlendireceğiz onun görüşmesini yaptık. Bugünkü görüşme bunun temellerinin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. F-16'lar bu istikamette kullanılması söz konusu olamaz bugüne kadar olmadığı gibi.
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        Haberler Güncel Tetikçi Euronews'in provokatif F-16 ve AB sorusuna Başkan Erdoğan'dan tokat gibi cevap! 28 Mayıs'taki demokrasi destanını hatırlattı
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