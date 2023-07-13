Alman basınında "Türkiye NATO toplantısından stratejik galip çıktı" manşetleri: "Başkan Erdoğan gücünün farkında" satırları





"ERDOĞAN GÜCÜNÜN FARKINDA"

Berliner Zeitung'un ilgi haberinde "Erdoğan gücünün farkında, Kremlin'in hiçbir koşulda izin veremeyeceği Moskova ile ilişkileri ciddi şekilde tehlikeye atmadan Rusya'yı kızdırıyor ve sözde Batı değerlerini savunan NATO ülkelerini adeta üzerine çekiyor" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN NATO'YA RAĞMEN KENDİ POLİTİKASINI SÜRDÜREBİLECEK KONUMDA

Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin siyasi ağırlığının arttığının altı çizilen haberde, Başkan Erdoğan'ın NATO'ya rağmen Türkiye'nin kendi dış güvenlik politikasını sürdürebilecek konumda olduğu söylendi.



Şu ifadeler kullanıldı;



NATO üyeliğine rağmen, Türkiye Cumhurbaşkanı kendi dış ve güvenlik politikasını sürdürebilecek konumdadır ki bu, çoğu Avrupa NATO ülkesinde ancak çok sınırlı bir ölçüde mümkündür.



NATO'nun Ankara'nın işini yapmasına izin vermekten başka seçeneği yok.

YUNAN BASINI: "VİLNİUS'TA KUPAYI ERDOĞAN ALDI"

NATO Zirvesi'nde, Başkan Erdoğan'ın temasları Yunan basında da yakından takip edildi. TA NEA gazetesi, "Vilnius'ta kupayı Erdoğan aldı" başlığını attı.

Başkan Erdoğan için, "NATO Zirvesi'nin kahramanı", "Zirvenin en çok konuşulan adamı" ifadeleri kullanıldı.

"Erdoğan hepsini aldı" başlığını atan haber sitesi NEWS247, Türkiye'nin F-16 konusuna başarı sağladığına vurgu yaptı. Haberde, "Türkiye artık, Batı'yı kendi istek ve taleplerine cevap vermeye zorlayan süper bir güç gibi davranıyor" ifadelerine yer verildi.