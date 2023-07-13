Alman basınında "Türkiye NATO toplantısından stratejik galip çıktı" manşetleri: "Başkan Erdoğan gücünün farkında" satırları

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlendi. Zirvenin öne çıkan liderlerinden birisi de hiç şüphesiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan idi.
YOĞUN DİPLOMASİ MESAİSİ
Yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Avrupa liderleri ve ABD temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü isimler;
• AB Konseyi Başkanı Michel
• ABD Başkanı Biden
• Almanya Başbakanı Scholz
• Arnavutluk Başbakanı Rama
• Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen
• Fransa Cumhurbaşkanı Macron
• Hollanda Başbakanı Rutte
• İngiltere Başbakanı Sunak
• İspanya Başbakanı Sanchez
• İsveç Başbakanı Kristersson
• İtalya Başbakanı Meloni
• Kanada Başbakanı Trudeau
• NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
• Yunanistan Başbakanı Miçotakis
BIDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında yer alan ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" ifadelerinin yer aldığı özel bir video paylaştı.
Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KAZAN - KAZAN' VURGUSU
Biden'ın teşekkür mesajı üzerine Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO'nun genişlemesine ve ittifakımızın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını hatırlattı, "kazan - kazan" vurgusu yaptı.
Erdoğan, "İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan" sözleriyle Biden'a teşekkür etti.