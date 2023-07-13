NATO zirvesine damga vuran Başkan Erdoğan, dünya medyasında manşet oldu

Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki diplomasi zaferi, dünyanın 1 numaralı gündemi oldu. ABD ve Avrupa basını, Türkiye'nin her istediğini aldığını duyurdu.
BUSINESS INSIDER
Erdoğan, sıkı bir pazarlık yaptı ve büyük bir zafere imza attı. İstediği tüm tavizleri bir bir aldıktan sonra İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktı.
TIME
Biden, Atlas Okyanusu'nu geçerken 30 bin feette Erdoğan'ı aradı. 45 dakika görüşme yaptı. Türkiye, F-16 meselesinde 'kayıtsız şartsız' istediklerini aldı.
CNN
Başkan Erdoğan, çok yoğun bir diplomatik mücadele kazandı... İspanya lideri Menendez'in tutumunda dahi bir değişiklik sağlandı.
BILD
Erdoğan, NATO'yu kilitleyip hem Putin hem de Zelenski ile iyi ilişkiler kurdu. Her zamankinden daha güçlü! Hiçbir şey onsuz çalışmıyor.
30 BİN FEETTE 45 DAKİKA
Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir an olsun ayrılmadı. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üye olmasının önünü açacağını açıklaması, bayram havası yarattı. ABD Time dergisi de, bu sürece nasıl gelindiğinin perde arkasını yazdı. "Biden, 'İsveç'e ittifaka hoş geldiniz' diyor" başlığını attı. Başkan Erdoğan ile yaptığı pazarlığı anlattı.