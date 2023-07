NATO zirvesine damga vuran Başkan Erdoğan, dünya medyasında manşet oldu

ATLAS OKYANUSU

Başkan Biden, Pazar günü Atlas Okyanusu'nun 30 bin feet (yaklaşık 9 bin 100 metre) üstünde uçan Air Force One'in güvenli hattından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. 45 dakika süren görüşmede Biden, Türk mevkidaşına Rusya'nın kapı eşiğinde iyi silahlanmış bir müttefik olan İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne girişine izin vermesi için fazlasıyla uzun bir nedenler listesini arka arkaya sıraladı" haberini aktardı. "Her şeyin değiştiği 45 dakika!" diye yapılan analizde, "ABD lideri Biden, telefon konuşmasında Türkiye'ye F-16 sevkiyatı için senatörlerle bağlantı halinde olduğunu Erdoğan'a iletti" yorumu yapıldı. Başkan Erdoğan ile Biden'ın önceki akşam bir araya geldiği zirvede ise iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği vurgulandı. Erdoğan, "Artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere gelindiği kanaatindeyim" açıklamasını yaptı...NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalar yaptı: İsveç konusunda karar, TBMM'nindir. Sayın Biden da F-16 sürecinin takipçisi olacağına söz verdi.