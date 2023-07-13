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    NATO zirvesine damga vuran Başkan Erdoğan, dünya medyasında manşet oldu

    Başkan Erdoğan, Vilnius’ta yapılan NATO Zirvesi’ne damga vurdu. Dünya medyasına manşet oldu. Biden’la yaptığı telefon konuşmasının ayrıntılarını ise ABD Time, “30 bin feette 45 dakika” başlığı ile duyurdu.

    Manşetlerde Erdoğan

    Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki diplomasi zaferi, dünyanın 1 numaralı gündemi oldu. ABD ve Avrupa basını, Türkiye'nin her istediğini aldığını duyurdu.



    BUSINESS INSIDER
    Erdoğan, sıkı bir pazarlık yaptı ve büyük bir zafere imza attı. İstediği tüm tavizleri bir bir aldıktan sonra İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktı.

    TIME
    Biden, Atlas Okyanusu'nu geçerken 30 bin feette Erdoğan'ı aradı. 45 dakika görüşme yaptı. Türkiye, F-16 meselesinde 'kayıtsız şartsız' istediklerini aldı.

    CNN
    Başkan Erdoğan, çok yoğun bir diplomatik mücadele kazandı... İspanya lideri Menendez'in tutumunda dahi bir değişiklik sağlandı.

    BILD
    Erdoğan, NATO'yu kilitleyip hem Putin hem de Zelenski ile iyi ilişkiler kurdu. Her zamankinden daha güçlü! Hiçbir şey onsuz çalışmıyor.



    30 BİN FEETTE 45 DAKİKA
    Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir an olsun ayrılmadı. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üye olmasının önünü açacağını açıklaması, bayram havası yarattı. ABD Time dergisi de, bu sürece nasıl gelindiğinin perde arkasını yazdı. "Biden, 'İsveç'e ittifaka hoş geldiniz' diyor" başlığını attı. Başkan Erdoğan ile yaptığı pazarlığı anlattı.



        ATLAS OKYANUSU
        Başkan Biden, Pazar günü Atlas Okyanusu'nun 30 bin feet (yaklaşık 9 bin 100 metre) üstünde uçan Air Force One'in güvenli hattından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. 45 dakika süren görüşmede Biden, Türk mevkidaşına Rusya'nın kapı eşiğinde iyi silahlanmış bir müttefik olan İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne girişine izin vermesi için fazlasıyla uzun bir nedenler listesini arka arkaya sıraladı" haberini aktardı. "Her şeyin değiştiği 45 dakika!" diye yapılan analizde, "ABD lideri Biden, telefon konuşmasında Türkiye'ye F-16 sevkiyatı için senatörlerle bağlantı halinde olduğunu Erdoğan'a iletti" yorumu yapıldı. Başkan Erdoğan ile Biden'ın önceki akşam bir araya geldiği zirvede ise iki ülkenin ilişkilerinde yeni bir döneme girildiği vurgulandı. Erdoğan, "Artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere gelindiği kanaatindeyim" açıklamasını yaptı...NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalar yaptı: İsveç konusunda karar, TBMM'nindir. Sayın Biden da F-16 sürecinin takipçisi olacağına söz verdi.



        Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçatakis ile de görüştü.



        Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lider eşleriyle Litvanya'daki Ukrayna Merkezi'ni ve Büyük Dükler Sarayı'nı ziyaret etti...

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        Türk Telekom
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