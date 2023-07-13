NATO zirvesine damga vuran Başkan Erdoğan, dünya medyasında manşet oldu





BUSINESS INSIDER

Erdoğan, sıkı bir pazarlık yaptı ve büyük bir zafere imza attı. İstediği tüm tavizleri bir bir aldıktan sonra İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yaktı.



TIME

Biden, Atlas Okyanusu'nu geçerken 30 bin feette Erdoğan'ı aradı. 45 dakika görüşme yaptı. Türkiye, F-16 meselesinde 'kayıtsız şartsız' istediklerini aldı.



CNN

Başkan Erdoğan, çok yoğun bir diplomatik mücadele kazandı... İspanya lideri Menendez'in tutumunda dahi bir değişiklik sağlandı.



BILD

Erdoğan, NATO'yu kilitleyip hem Putin hem de Zelenski ile iyi ilişkiler kurdu. Her zamankinden daha güçlü! Hiçbir şey onsuz çalışmıyor.