Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ve İ.Ş. tutuklandı, H.B. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananların Tunceli kırsalındaki operasyonlarda öldürülen "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük ve birçok teröristle bağlantılarının bulunduğu, teröristlere erzak ve lojistik malzeme sağladıkları belirlendi.