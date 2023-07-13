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    • 13.07.2023 21:17
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    • 13.07.2023 21:17
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    Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

    Son dakika haberleri.... Adıyaman'da terör örgütü PKK/ KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Adıyaman’da terör operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

    Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, Y.K, İ.Ş, H.B. ve İ.K'yi yakaladı.

    İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ve İ.Ş. tutuklandı, H.B. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tutuklananların Tunceli kırsalındaki operasyonlarda öldürülen "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük ve birçok teröristle bağlantılarının bulunduğu, teröristlere erzak ve lojistik malzeme sağladıkları belirlendi.

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    Türk Telekom
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